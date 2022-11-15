На Шерегеше построят еще одну канатную дорогу

На прошлой неделе на горнолыжном кластере «Шерегеш» в Кемеровской области стартовал новый зимний сезон. Курорт продолжает развиваться, в том числе в рамках федеральных и региональных программ, посвященных внутреннему туризму. И в этом сезоне здесь планируется открыть несколько новых объектов. Наиболее активные работы ведутся в секторе Е. Так, Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение по проекту строительства в секторе новой подвесной пассажирской канатной дороги.

«В секторе Е кластера «Шерегеш» предусмотрено строительство канатной дороги типа CLF-4 протяженностью 1097,05 м с кольцевым движением. Она будет доставлять лыжников к трассам», – рассказала Анна Пьянкова, главный эксперт отдела комплексной экспертизы Уральского филиала Главгосэкспертизы России.

В составе канатной дороги предусмотрены нижняя приводная-натяжная и верхняя обводная станции, несуще-тяговый канат, подвижной состав из четырехместных кресел, линейные опоры с роликовыми балансирами, электрооборудование с системой управления, устройствами безопасности и контроля, а также молниезащита и заземление.



Пропускная способность «канатки» составит 1800 человек в час.



Уже 13 ноября в Шерегеше заработает единственный в России удаленный багажный терминал новокузнецкого аэропорта. Также при господдержке здесь построят пятизвездочный отель: в соответствии с распоряжением Правительства РФ из федерального бюджета выделяются субсидии банкам, выдающим кредиты со сниженными процентными ставками инвесторам проектов по развитию внутреннего и въездного туризма. Причем отель должен соответствовать требованиям международной системы сертификации.

«Ситуация сложная, потому что некоторые марки оборудования, которые требуются для сертификации по международной системе, отсутствуют сегодня на рынке. Но мы решаем эти вопросы», – заявили в компании застройщика.

Ранее Главгосэкспертиза России выдала положительнее заключение по проекту строительства в Шерегеше канатной дороги типа «СТРЕЛА» – для транспортировки лыжников и сноубордистов по уже сложившемуся маршруту на восточном склоне горы Каритшал.

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