Компания "Флекс Филмс Рус", являющаяся предприятием индийской компании Uflex, планирует реализовать в Подмосковье инвестиционные проекты по выпуску краски и производству СРР-пленки для упаковки пищевой продукции, инвестиции в проект составят около 5 млрд рублей. Об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.

"Компания "Флекс Филмс Рус" реализует в особой экономической зоне "Ступино Квадрат" еще два крупных инвестпроекта. Здесь появится производственное здание, где будут выпускать краску и клей для пищевых упаковочных материалов, а также производство СРР-пленки, которую также используют для упаковки пищевой продукции", - сказали в пресс-службе.

В материале отмечается, что компания "Флекс Филмс Рус", получившая статус резидента подмосковной ОЭЗ, является предприятием индийской компании Uflex.

"Под реализацию инвестпроектов компания уже приобрела на территории ОЭЗ земельный участок площадью 5,7 га и приступила к проектированию будущих объектов. Общий объем инвестиций составит почти 5 млрд рублей, на новых производствах появятся 250 рабочих мест", - привели в пресс-службе слова зампреда правительства - министра инвестиций, промышленности и науки региона Екатерины Зиновьевой.

Поясняется, что действующий завод компании также расположен в Ступине. Реализация указанных инвестиционных проектов позволит расширить существующее производство.