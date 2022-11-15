Росатом 19 ноября, на два месяца раньше запланированного срока, приступит к строительству второго энергоблока АЭС "Эль-Дабаа" в Египте. Об этом сообщил во вторник корр. ТАСС старший вице-президент инжинирингового дивизиона госкорпорации "Росатом" - АО "Атомстройэкспорт" (АО "АСЭ") - Александр Корчагин в Шарм-эш-Шейхе на мероприятии в рамках 27-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (СОР-27).

"19 ноября мы приступим к бетонированию фундамента второго энергоблока, что отрадно отметить, мы приступаем к этому раньше срока. В соответствии с графиком, мы планировали осуществить такую заливку на втором блоке в январе. Для нас это хороший задел, чтобы сохранять эти темпы", - сказал Корчагин.

Проект возведения атомной электростанции "Эль-Дабаа" в ближайшее время будет стремительно развиваться, заявил во вторник заместитель генерального директора Росатома Кирилл Комаров.

"В Египте на сегодняшний день сооружается один блок на четырехблочной АЭС ("Эль-Дабаа"), но очень скоро мы увидим здесь очень мощное развитие этого проекта", - отметил Комаров на мероприятии, посвященном вкладу атомных технологий в решение задач устойчивого развития стран Африки, в рамках 27-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (СОР-27) в Шарм-эш-Шейхе.