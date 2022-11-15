Объемы растут в том числе благодаря системной и антикризисной поддержке города.

С января по сентябрь 2022 года столичные производители выпустили на 34 процента больше электрооборудования, чем годом ранее. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Московские производители электрического оборудования активно осваивают новые технологии, чтобы обеспечивать растущую потребность в своей продукции, а также расширяют портфель заказов и увеличивают объемы выпуска. По итогам девяти месяцев 2022-го предприятия изготовили на 34,2 процента больше товаров, чем за аналогичный период прошлого года», — отметил он.

Объем отгруженных товаров при этом вырос на пять процентов по сравнению с прошлым годом и превысил 75 миллиардов рублей.

«С начала года столичные предприятия поставили на 13 процентов больше кабельной продукции и на 18 процентов больше электродвигателей, генераторов, трансформаторов, распределительных устройств и контрольно-измерительной аппаратуры», — уточнил руководитель столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Росту объемов производства способствует системная и антикризисная поддержка города. Некоторые крупные производители имеют статус промышленных комплексов, дающий налоговые льготы. Региональная ставка налога на прибыль для них снижена до 13,5 процента, налог на имущество уменьшен вдвое, земельный налог — на 80 процентов, а ставка арендной платы — в пять раз (до 0,3 процента от кадастровой стоимости участка). В этом году специальные статусы решено продлевать автоматически, чтобы компании могли сохранить льготы без обязательного подтверждения.

Столичные компании также могут обратиться в Центр поддержки промышленности, где оказывают помощь по вопросам мер поддержки, финансирования и кредитования предприятий, подбора альтернативных поставщиков, взаимодействия с органами власти. Обратиться к специалистам можно по телефону: +7 495 630-00-00 или электронной почте: industrysupport@mos.ru. Центр работает с понедельника по пятницу с 09:00 до 18:00.

Больше информации об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы — на сайте economy.mos.ru.

Фото Ю. Иванко. Mos.ru