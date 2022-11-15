​В столице выдано 494 разрешения на строительство более чем 13,4 млн кв. метров недвижимости за 10 месяцев, сообщил председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко.

Он отметил, что по сравнению с аналогичным периодом 2021 года этот показатель вырос на 27,6%.

«В течение прошлого года было выдано 435 разрешений на строительство 10,5 млн кв. метров недвижимости. При этом рост данного показателя мы фиксируем на протяжении всего года, несмотря на внешнее санкционное давление», – сказал Игорь Войстратенко.

Согласно статистике выданных разрешений на строительство, застройщики планируют в ближайшие годы возвести 182 жилых объекта общей площадью 10 млн кв. метров. По программе реновации стартовали работы на 44 площадках.

«Крайне важно, что помимо большого числа проектов жилой и офисной застройки, в городе появится целый ряд социальных объектов, в том числе в сфере медицины и образования, а также дороги, объекты метро и другие здания и сооружения», – отметил Войстратенко.

В том числе с начала года Мосгосстройнадзор выдал 10 разрешений на строительство объектов здравоохранения общей площадью более 158 тыс. кв. метров. Оформлена разрешительная документация для возведения 37 школ и детских садов общей площадью более 330 тыс. кв. метров.

В 2022 году началось строительство сразу нескольких значимых для города объектов. На юге Москвы стартовала реконструкция центральной арены стадиона «Торпедо» имени Э.А. Стрельцова.

Получено разрешение на строительство спортивно-стрелкового клуба на территории «Лужников», стартовала реставрация электротеатра «Форум» в Центральном округе.

Один из крупнейших городских центров обработки данных появится в районе Чертаново Южное на территории бывшей промзоны «Красный Строитель».

Больше всего разрешений на строительство за 10 месяцев 2022 года выдано в Новой Москве – 141 документ на 3,24 млн кв. метров, в Западном округе – 69 разрешений на 1,7 млн «квадратов», в Южном округе – 49 разрешений на 1,2 млн кв. метров и на северо-востоке Москвы – 33 разрешения на 1,29 млн «квадратов».

Как отметил глава Мосгосстройнадзора, строительство каждого объекта проходит под надзором специалистов ведомства.

«После того как застройщики направляют уведомление о начале строительных работ, мы составляем график проверок каждого объекта, чтобы контролировать ход строительства и качество применяемых материалов», – заключил Войстратенко.

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