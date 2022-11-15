В Башкирии инвесторам предложили создать солнечные электростанции в Миякинском районе за 205,9 млн рублей. Соответствующий бизнес-кейс разработала региональная Корпорация развития. Срок реализации проекта оценивается в полтора года, может быть создано десять рабочих мест.

Из общего бюджета проекта 37,1 млн рублей приходится на строительно-монтажные работы, закупка оборудования потребует 162,7 млн рублей. Предполагается оснастить станцию 6,7 тыс. солнечных моделей. Проект предложено реализовать на участке вблизи деревни Русско-Урсаево.

Инвестор сможет претендовать на ряд преференций, включая получение статуса приоритетного проекта, предоставление земли в аренду без торгов и освобождение от налога на имущество. Также ему может быть оказана помощь в привлечении льготного кредитования.

Срок окупаемости проекта оценивается почти в семь лет. Выручка компании за 11 лет может составить 718,6 млн рублей, чистая прибыль — 256,8 млн рублей.

По словам главы Корпорации развития Наиля Габбасова, размещение солнечных электростанций сможет обеспечить Миякинский район и близлежащие предприятия более дешевой и экологически чистой электроэнергией, что будет способствовать открытию новых производств.

Шаг вперед для республики

Научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев назвал предложенный к реализации в Башкирии проект — вложением не только в экологию региона, но и в будущее всей республики.

«Для республики, где большая часть генерации тепловая, появление солнечных электростанций — шаг вперед. Рано или поздно от тепловой генерации придется отказаться. Проект не окупится быстро, но принесет прибыль, рабочие места и дополнительную генерацию. Солнечная генерация — энергетика будущего и реализация таких проектов станет правильным шагом для Башкирии», — отметил эксперт.

Директор Высшей школы финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова, д.э.н. Константин Ордов отметил, что проект, предлагаемый республикой, очевидно выгоден и может стать точкой перехода производителей от рекламных кампаний к коммерческой эре инвестпроектов в этом секторе.

«Россия в Глазго присоединилась к общемировым обязательствам по сокращению эмиссии парниковых газов, подтвердив взятые на себя определенные обязательства в части климатической повестки. Инициатива Башкирии по привлечению инвесторов в солнечную энергетику может стать точкой бифуркации перехода от рекламных акций производителей оборудования солнечной генерации до коммерческой эры инвестиционных проектов в проекты альтернативной энергетики. Иногда психологические барьеры инвесторов преодолеть сложнее, чем простое объяснение выгод и доходности», — говорит эксперт.

По словам Ордова, ESG-трансформация бизнеса очень скоро создаст дефицит проектов, аналогичных проекту в Башкирии. Возможно, властям сейчас стоит дать инвесторам гарантии стоимости конечной продукции, либо компенсации в случае не соответствующих официальным прогнозам инфляционных процессов. Возможно, это является сейчас сдерживающим инвесторов фактором в столь очевидно выгодный проект, отмечает он.

Первый заместитель декана факультета экономики и бизнеса Финансового университета Иван Петров отметил, что при обосновании инвестиций в энергетику следует обратить внимание на уровень энергообеспеченности региона.

«В Башкирии наблюдается энергодефицит, который связан с увеличением потребления электроэнергии крупными предприятиями. В то же время в регионе есть недостроенная АЭС, строительство которой было остановлено в 1990 году. В настоящее время обсуждаются вопросы возобновления строительства, но это зависит от общественного мнения, и при рассмотрении вариантов развития атомной или солнечной генерации для населения приоритетным будет последнее. С условием дефицита в регионе энергомощностей и при условии наличия потребителя, который будет окрашивать свою продукцию как низкоуглеродную, особенно при поставке на внешние рынки, — это инвестиционно привлекательный проект, особенно при условии дополнительных государственных преференций», — отметил Петров.

Директор по исследованиям и разработкам КРОС Ксения Касьянова отметила, что оценка инвестпроекта будет складываться не только из срока возврата инвестиций, но и из представлений о доступности оборудования для запуска электростанции и его эксплуатации.

«Реализация ESG-проектов сегодня имеет целый ряд сложностей как с точки зрения воплощения, так и с точки зрения прогнозирования долгосрочного эффекта. Проблемой реализации проектов с инжиниринговой составляющей является отсутствие достаточного объема оборудования: многие проекты планировались еще в досанкционное время и отложены именно по причине поиска новых решений и адаптации под сегодняшний день», — говорит эксперт.

В Башкирии работает 40 электростанций суммарной мощностью 5,5 гВт. На долю тепловых электростанций приходится более 94%, 4,1% энергии генерируют гидроэлектростанции, чуть менее 2% — возобновляемые источники энергии. За прошлый год электростанции республики выработали почти 2,5% всей энергии в стране, повторив рекорд 1995 года.

Как сообщал РБК Уфа, в конце октября в рамках Российского энергетического форума в Агидели запустили солнечную электростанцию. Ее возводила компания «Курай Солар», стратегическим партнером выступило АО «БЭС». Объем инвестиций в проект составил более 1,1 млрд рублей.