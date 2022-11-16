В период с 2023 г. по 2025 г. испанская энергокомпания Endesa планирует инвестировать € 994 млн в интеллектуализацию и цифровизацию энергосистемы испанского региона Каталония. Инвестиции также планируется направить на увеличение вводов генерации на базе ВИЭ, ускорение энергетического перехода и дальнейшее повышение качества услуг, оказываемых компанией 4,4 млн потребителей в регионе.

В рамках модернизации планируется реализовать почти 1300 проектов по всей Каталонии, направленных на повышение цифровизации, надежности, устойчивости, гибкости и эффективности принадлежащих компании распределительных сетей в Каталонии, а также на облегчение доступа к ВИЭ, повышение качества и непрерывности поставок электроэнергии и подготовку инфраструктуры к увеличению спроса на электроэнергию в результате электрификации (ожидается увеличение потребления примерно на 7500 МВт*ч в течение трех лет). В частности, Endesa планирует модернизацию более чем 11 100 км ЛЭП высокого, среднего и низкого напряжения, уделяя особое внимание инвестициям в линии низкого напряжения, которые составят почти € 189,3 млн. Так, компания планирует модернизировать более 4 700 км низковольтных кабельных линий в период с 2023 г. по 2025 г. В период 2023-2025 гг. Endesa планирует установить по всей Каталонии почти 15 000 систем дистанционного управления. Кроме того, на ЛЭП планируется установить новые выключатели, которые будут действовать автоматически в случае технологических нарушений в электрической сети, чтобы изолировать поврежденные участки и восстановить подачу электроэнергии в кратчайшие сроки.

Другим ключевым элементом в рамках цифровой модернизации является установка датчиков на трансформаторных подстанциях, позволяющих проводить мониторинг рабочего состояния трансформаторов и низковольтных сетей в целях контроля их работы и превентивного цифрового управления этими активами. Таким образом, цифровизация затрагивает всю инфраструктуру распределительной сети – от технологических процессов и систем до обслуживания клиентов. Цифровизация позволяет повысить качество электроснабжения потребителей за счет сокращения количества технологических нарушений и времени реагирования на инциденты, независимо от их причины. Цифровизация также позволит использовать потенциал больших массивов данных и искусственного интеллекта для улучшения процесса принятия решений.

Реализуемые проекты включают в себя цифровую модель электросетей – Network Digital Twin, представляющую из себя точную копию сетевых активов, с помощью которой можно проводить моделирование для всех возможных условий. Network Digital Twin открывает возможности для управления электрическими сетями на основе данных, собираемых датчиками, контроля работы различных компонентов в режиме реального времени, профилактического обслуживания и более эффективного взаимодействия с эксплуатирующим персоналом на местах.

Информационно-аналитический ресурс SEi