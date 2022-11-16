Совфед одобрил изменения по НДФЛ, НДС и налогу на прибыль

Совет Федерации на заседании в среду одобрил ряд изменений, касающихся освобождения от НДФЛ некоторых выплат и продления льгот по уплате НДС, налога на прибыль, а также другие налоговые новации.

Документ был инициирован правительством РФ. В частности, согласно документу, от НДФЛ освобождаются суточные и безотчетные суммы (не более 700 рублей) в связи с некоторыми видами командировок, а также доходы в виде безвозмездных денежных средств и иного имущества мобилизованных и членов их семей. Уточняются условия освобождения доходов от реализации ценных бумаг.

От НДФЛ освобождаются суммы, получаемые налогоплательщиками в виде премий, присужденных президентом РФ, доходы, получаемые от реализации (погашения) акций, облигаций российских организаций, инвестиционных паев, доходы в связи с прекращением обязательства по кредитному договору (договору займа) по основаниям, указанным в законе о кредитных каникулах для мобилизованных.

Документом также предусматривается продление на 2023 год применения ставки НДС в размере 0% при реализации судов, принадлежащих на праве собственности российской лизинговой компании и зарегистрированных в Российском международном реестре судов, при условии представления в налоговые органы документов, предусмотренных Налоговым кодексом.

Закон предусматривает продление до 2030 года действия правил зачисления налога на прибыль организаций, исчисленного по ставке 20% (3% - в федеральный бюджет и 17% - в бюджеты субъектов РФ), а также срок действия пониженных ставок по налогу на прибыль организаций, подлежащему зачислению в бюджеты субъектов РФ, установленных законами субъектов РФ, принятыми до дня вступления в силу поправок в Налоговый кодекс от 3 августа 2018 года.

Также корректируется налоговая нагрузка по специальным налоговым режимам, в частности, для мобилизованных индивидуальных предпринимателей. Согласно документу, участники консолидированной группы налогоплательщиков (КГН) переводятся на уплату авансовых платежей исходя из фактической прибыли. Кроме того, документом устанавливаются особенности налогообложения для новых регионов РФ - ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.