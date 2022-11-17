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﻿RusCable Insider 290 - Марпосад: крещение огнем. Фактор производительности Москабель. 75 лет ВНИИКП и новый сервис АЭК

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Встречайте 290-й выпуск журнала RusCable Insider! Журнал уже доступен для скачивания в разделе "Библиотека"

Марпосадкабель прошел крещение огнем ОКЛ. Завод сертифицировал свою продукцию для использования при монтаже ОКЛ. Подробности читайте в главном материале выпуска.

Вышел документальный фильм-репортаж RusCable.Ru «Фактор производительности». На примере «Завода Москабель» вы узнаете, как научиться управлять временем, почему важно создать доверительную атмосферу и слушать рабочих, что такое «гуманная оптимизация» и как найти дополнительно 46 млн рублей в год только на одном производственном участке. Большой материал, посвященный документальному фильму на 8 странице выпуска.

Ассоциация «Электрокабель» запустила новый сервис — «НОВОСТИ». На платформе проекта МОККО будут публиковаться новости со статусами: «Новости системы» и «Новости компаний». Подробности в рубрике "АЭК".

Скачать PDF. RusCable Insider Digest №290 от 17 ноября 2022 года

Накануне 75-летнего юбилея ВНИИ кабельной промышленности корреспондент журнала «Кабели и провода» встретился с Виталием Геннадьевичем Мещановым, генеральным директором Института, и задал ему вопросы. Читайте большое интервью "На острие научных проблем".

Elektroportal рассказывает про новые комбинационные модули VARIABOX от Bals. А также, снегоуборщик GREENWORKS, IPPON обучает партнеров, можно ли экономить на оптоволокне и все самые интересные новости из мира электротехники и кабельного бизнеса.

Читайте главные новости и события рынка кабеля, энергетики и электротехники в свежем выпуске журнала!

Если Вы еще не посмотрели наш документальный фильм, очень рекомендуем это сделать :)

 

 

 

 

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Эта новость часть сюжета Уроки легенд ВНИИКП
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