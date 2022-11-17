22 ноября в рамках XII Международного форума «Атомэкспо-2022» в Сочи АО «Русатом Оверсиз» проведет круглый стол на тему: «Перспективы развития наземных АСММ в России и за рубежом».

В круглом столе примут участие: Кирилл Бычков, первый заместитель Председателя Правительства Республики Саха (Якутия); Андрей Максимов, директор департамента развития электроэнергетики, Министерства энергетики Российской Федерации; Евгений Федосеев, заместитель министра промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края; Евгений Пакерманов, президент АО «Русатом Оверсиз»; Евгений Адамов, научный руководитель проектного направления «Прорыв» и другие. Модератором круглого стола выступит Олег Жданеев, заместитель генерального директора ФГБУ «Российское энергетическое агентство» Министерства энергетики Российской Федерации.

В рамках круглого стола участники дискуссии обсудят проекты наземных атомных станций малой мощности (АСММ), над которыми сегодня работает российская атомная отрасль, продемонстрируют возможности энергетических решений АСММ на базе реакторной установки РИТМ-200Н и реакторной установки «Шельф-М», а также расскажут о ходе реализации проекта сооружения первой наземной АСММ вблизи поселка Усть-Куйга Усть-Янского улуса (района) Республики Саха (Якутия). Представители государственных органов управления и региональных министерств расскажут о социально-экономических эффектах для регионов, развитии новых производств, появлении объектов инженерной и социальной инфраструктуры, а руководители компаний и бизнес-сообщества представят информацию о перспективах использования АСММ для энергоснабжения крупных промышленных предприятий и, на примере реализации проекта Якутской АСММ, расскажут о кластерном развитии месторождений твердых полезных ископаемых в Арктической зоне Российской Федерации.

Мероприятие пройдет 22 ноября, с 10:00-11:30, в Сочи, в Парке науки и искусств «Сириус» (зал № 8). Вход для участников форума свободный. Для участия в форуме необходимо заполнить электронную заявку на сайте: https://atomexpo2022.accreditation.ru/registration. Кроме того, будет доступна онлайн-трансляция на русском и английском языках на сайте форума: https://2022.atomexpo.ru/.

Источник: Пресс-служба АО «Русатом Оверсиз»