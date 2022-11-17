Стоимость строительства Новокольцовского маршрута электрички, которую планируют запустить в Екатеринбурге к 2030 году, составит около 20 млрд рублей. Об этом сообщил в четверг заместитель главы города Дмитрий Ноженко на сессии общероссийского форума "Города России 2030", который проходит в Екатеринбурге.

"Стоимость Новокольцовского маршрута <…> около 20 млрд [рублей]", - сказал Ноженко, уточнив, что проект включает в себя и реконструкцию станций.

По словам заместителя главы Екатеринбурга, проект планировки и межевания территории по Новокольцовскому маршруту будет готов к концу 2022 года. Также к этому времени местные власти планируют снизить стоимость проезда на внутригородских электричках до 33 рублей.

Ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, глава Екатеринбурга Алексей Орлов и начальник Свердловской железной дороги Иван Колесников подписали соглашение о создании Новокольцовского маршрута. Он будет соединять 15 остановочных пунктов, в том числе железнодорожный вокзал, выставочный центр "Екатеринбург-Экспо", гипермаркет "Сима-Ленд" и аэропорт Кольцово. Маршрутом смогут пользоваться более 17 млн человек в год.

VI Общероссийский форум стратегического развития "Города России 2030: вызовы и действия 2:0" проходит в Екатеринбурге 16-17 ноября 2022 года. Он проводится администрацией Екатеринбурга при поддержке Всероссийского совета местного самоуправления, ассоциации "Общероссийский конгресс муниципальных образований" и правительства Свердловской области.