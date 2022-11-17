В Красноярске сменили подрядчика строительства метрополитена

Компания "Моспроект-3" стала новым подрядчиком строительства Красноярского метрополитена, сообщил губернатор региона Александр Усс на прямой линии на телеканале "Енисей". Ранее эти работы выполнял Красноярский трест инженерно-строительных изысканий (КрасноярскТИСИЗ).

"Предыдущие проектировщики московские нас достаточно серьезно подвели. А таких компетенций по проектированию в крае нет - это все внешние подрядчики. Теперь это работа, под ключ, контракт, что называется жизненного цикла, заключен с достаточно авторитетной также московской структурой - "Моспроект-3". Они одновременно осуществляют бурение, проектирование и должны в обозримом будущем выходить на проходку", - сообщил Усс.

При этом губернатор подчеркнул, что "нет оснований" для возникновения проблем со строительством метро. Регион получил инфраструктурный кредит в сумме более 80 млрд рублей.

В июле по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере был арестован экс-замглавы Росприроднадзора, председатель совета директоров Красноярского треста инженерно-строительных изысканий (КрасноярскТИСИЗ) Олег Митволь. Источник ТАСС в силовых структурах сообщал, что Митволь арестован по подозрению в хищении 900 млн рублей при строительстве красноярского метро. Позднее были задержаны и арестованы экс-руководитель краевого транспортного управления, министр транспорта региона Константин Димитров.

Арбитражный суд Красноярского края 7 декабря приступит к рассмотрению иска краевого транспортного управления (заказчик метро) к КрасноярскТИСИЗ о взыскании средств за неисполнение контракта. Сумма иска составляет 678 млн рублей.

Работы по строительству метрополитена в Красноярске начались в октябре 1995 года, они неоднократно приостанавливались из-за проблем с финансированием. Окончательно строительство было законсервировано в 2013 году. В 2019 году Красноярскому краю из федерального бюджета было выделено 950 млн рублей на корректировку проектной документации строительства метро по федеральному проекту "Чистый воздух" (нацпроект "Экология"). Строительство первой линии метро, согласно краевой госпрограмме "Развитие транспортной системы", должно завершиться в 2026 году.