Строительство комплекса по производству компонентов для виртуальных сим-карт начнётся на площадке Алабушево (ЗелАО) в составе особой экономической зоны «Технополис Москва». Об этом сообщил председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко.

«Инвестор планирует на территории Москвы локализовать производство традиционных сим-карт, а также разрабатывать технологическую платформу и микрочипы для широкомасштабного внедрения eSIM в России. Специалисты Мосгосстройнадзора оформили всю необходимую документацию для начала строительных работ на выделенном участке», - рассказал Игорь Войстратенко.

Производственный комплекс будет представлять собой одноэтажное здание площадью более двух тысяч квадратных метров. Согласно проекту, здесь будут выделены технологичная зона выпуска продукции, складская часть и административно-бытовые помещения. Корпус оборудуют необходимыми инженерными сетями. Помимо разработки платформы для использования виртуальных сим-карт, компания-резидент «Технополиса Москва» будет выпускать традиционные сим-карты и пластиковые банковские карты.

Рядом с производственным комплексом будет организована открытая автостоянка для легкового транспорта вместимостью 29 машиномест. Специалисты проведут благоустройство прилегающей территории, вымостят пешеходные дорожки, организуют зоны отдыха и выполнят озеленение.

По словам главы Мосгосстройнадзора, территория Алабушево на данный момент активно застраивается, здесь создаются сотни новых высококвалифицированных рабочих мест.

«Здания, в которых разместятся инновационные производства, находятся под надзором инспекторов Комитета на протяжении всего периода строительства. Каждый объект проходит комплекс проверок, в том числе используется инструментальный контроль. Таким образом мы следим за качеством и безопасностью возводимых строений», - рассказал Игорь Войстратенко.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что в ближайшие годы на территории ЗелАО будет построено более 200 тысяч квадратных метров различных заводов, высокотехнологичных предприятий в области микроэлектроники, медицинской промышленности, безопасности.

Фото: mos.ru