Строительство трамвайных путей в западном жилом массиве Ростова-на-Дону начнется в 2023 году, сообщил в четверг глава администрации города Алексей Логвиненко в своем Telegram-канале.

"В настоящее время ведется разработка документации по планировке территории для строительства ветки трамвая в западном жилом массиве, в мкр. Левенцовском, и депо. Ориентировочный срок разработки планировочной документации и внесения изменений в генеральный план города с учетом всех необходимых мероприятий - 27 декабря. Начало строительства: 2023 год", - написал он по итогам встречи с руководителями подразделений группы компаний ООО "Синара".

Логвиненко добавил, что проект концессионного соглашения "О модернизации и создании инфраструктуры городского трамвая в городе Ростове-на-Дону" уже прошел процедуру принятия заявок на официальном сайте. Решение о заключении концессии должно быть принято в течение 30 дней с момента подведения итогов. "Одним из источников финансирования концессионного соглашения является выплата капитального гранта в размере 18 млрд 970 млн рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 18 млрд 590 млн 966 тыс. рублей. Софинансирование города составляет 1% от этой суммы", - пояснил глава администрации.

Кроме того, Логвиненко отметил, что объектом концессионного соглашения являются 103 км трамвайных путей - как реконструкция существующей сети, так и строительство новой, закупка 61 единицы трехсекционных трамваев и модернизация 30 существующих односекционных трамваев, строительство двух трамвайных депо.

"В рамках программы по модернизации городского электротранспорта к концу следующего года планируется закупка 20 новых электробусов, и мы уже сейчас начали изучение и тестирование существующих предложений на рынке. Это позволит сформировать основные технические требования, а также понять особенности эксплуатации нового подвижного состава в условиях нашего города и выбрать наиболее оптимальные технические характеристики", - сообщил он.

В ходе встречи также была представлена новая линейка троллейбусов и электробусов компании, которая планируется к производству в 2023 году, с увеличенным автономным ходом. Сегодня была достигнута договоренность, что уже весной их новинки выйдут на маршруты Ростова, где в течение двух месяцев будут работать в тестовом режиме.

Ранее пресс-служба группы "Синара" сообщала, что компания "Синара - городские транспортные решения (ГТР) Ростов-на-Дону" намерена до 2028 года модернизировать трамвайную инфраструктуру Ростова-на-Дону и подвижной состав по концессионному соглашению. Общий объем государственно-частных инвестиций оценивается в 62 млрд рублей.

Фото: Pixabay.com