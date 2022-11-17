До 75 тыс. тонн литиевого концентрата в год будет добывать новый резидент территории опережающего развития (ТОР) «Забайкалье». Продукция заместит импорт из Бельгии, Китая, Республики Корея и Великобритании

Компания «Забайкальский литий» создаст предприятие по производству литиевого концентрата. В рамках проекта резидент ТОР «Забайкалье» планирует переработку отвалов забалансовой руды Завитинского месторождения. Объемы продукции, поставлять которую планируется на заводы в Сибири и центральной России, составят до 75 тыс. тонн в год. По соглашению с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) объем инвестиций превысит 1 млрд рублей, будет создано 128 рабочих мест.

«Основные инвестиции будут направлены на строительство производственного помещения обогатительной фабрики, цехов, приобретение горнотранспортной и специальной техники. Режим ТОР позволит применять налоговые льготы, административные и прочие преференции. Благодаря этому мы сможем добиться наилучших финансово-экономических результатов, повысить инвестиционную привлекательность проекта и снизить себестоимость конечной продукции, успешно конкурируя с иностранными поставщиками», - сообщил генеральный директор ООО «Забайкальский литий» Евгений Герасимов.

Резидент отмечает, что российские заводы, перерабатывая концентрат, смогут производить около 5 тыс. тонн карбоната лития в год на протяжении 15-16 лет. Продукция используется при изготовлении стекла и керамики, защитных покрытий, смазочных материалов, а также применяется в ядерной энергетике, медицине, металлургии и других областях промышленного производства.

«Организация производства лития в России имеет стратегическую значимость с учетом возрастающих потребностей отраслей экономики в этом редком металле. Низкая конкурентоспособность минерально-сырьевой базы в России привела к тому, что промышленные предприятия вынуждены закупать карбонат лития за рубежом. В последнее время он импортировался из Бельгии, Китая, Республики Корея и Великобритании, Чили и Аргентины. Сырье шло только водным транспортом. В настоящее время логистика поставок нарушена, резко возросли транспортные расходы. Благодаря реализации проекта и импортозамещению будет закрыт вопрос нехватки лития в стране», - подчеркнул Евгений Герасимов, добавив, что производство концентрата на базе забалансовых руд Завитинского месторождения позволит также ликвидировать накопленный ущерб экологии Забайкальского края.

«Мы приложим все усилия, чтобы имеющий важнейшее значение в российских масштабах проект был успешно реализован в намеченные сроки. Поможем новому резиденту в преодолении различных бюрократических преград, обеспечим получение льгот по налогам на имущество, прибыль, добычу полезных ископаемых, а также страховым взносам. Будем оказывать содействие в кадровом обеспечении нового производства», - прокомментировала директор КРДВ Забайкалье Дина Архипенко.

По данным КРДВ, на ТОР «Забайкалье» проекты реализуют 37 резидентов. Бизнес фактически вложил 129,2 млрд рублей и создал 4,8 тыс. рабочих мест для забайкальцев.