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ГК 1520 ввела цифровое управление движением поездов на разъезде БАМа в Хабаровском крае

ГК 1520 ввела цифровое управление движением поездов на разъезде БАМа в Хабаровском крае

18 ноября 2022, 12:59
Рубрика: Цифровая революция
Метки: ГК 1520, ЦИФРОВИЗАЦИЯ, РЖД
Отрасль: Транспорт 
Источник: ГК 1520

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Фото: ГК 1520

Фото: ГК 1520

Специалисты Дивизиона ЖАТ ГК 1520 запустили цифровое управление движением поездов на разъезде Апкан Дальневосточной железной дороги. 

На объекте внедрили современную систему микропроцессорной централизации МПЦ-ЭЛ (разработки и производства Дивизиона ЖАТ ГК 1520) со встроенной киберзащитой. 

«Разъезд Апкан – одиннадцатый объект Восточного полигона, который мы цифровизировали в этом году. В ближайших планах – пуск системы управления станции Ядрин на Транссибе. Благодаря внедрению российской микропроцессорной автоматики повышается надежность, безопасность и пропускная способность стратегических магистралей», - сказал Константин Хромушкин, заместитель генерального директора ГК 1520 по инновационному развитию и цифровой трансформации.

Микропроцессорные системы управления движением, которые ГК 1520 внедряет на Восточном полигоне, адаптированы к суровым климатическим условиям региона – работают при низких температурах, оснащены защитой от импульсных перенапряжений. Цифровизация снижает расходы на эксплуатацию оборудования и повышает эффективность работы.

Источник: ГК 1520

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