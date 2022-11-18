Опытный завод «Авиаль» (группа компаний «Гефест»), занимающийся производством проволоки из алюминия и алюминиевых сплавов, расширит производство в Подмосковье. Продукция завода востребована везде, где осуществляют сварку алюминиевых конструкций, – от судостроения до авиации и космической отрасли. Земельный участок для предприятия помогла подобрать Корпорация развития Московской области.

«Опытный завод «Авиаль» – современное высокотехнологичное производство алюминиевой проволоки, которое до этого базировалось в подмосковных Видном и деревне Житнево Домодедовского г.о. Эти площадки компания сохранит, но перспективы своего развития связывает именно с объектом в городе Протвино. Общий объем инвестиций в реализацию проекта составит более 200 млн рублей. Сегодня на производстве ООО «Авиаль» работает совокупно 50 человек, в перспективе штат сотрудников увеличится в два раза», – рассказала заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Завод «Авиаль» – единственное в России производство, которое применяет технологию финишной очистки, после которой проволока целиком готова к применению и не требует правки и химического травления. Благодаря этому из процесса подготовки к сварке исключена неэкологичная операция по очистке поверхности от окислов алюминия. Сейчас перед компанией стоит амбициозная задача – занять нишу, в которой еще недавно монополистами были зарубежные производители.

«Чтобы проиллюстрировать, как работает импортозамещение в нашей сфере, возьмем технологию производства металлизированной пленки. Такую пленку применяют, например, для упаковки чая, шоколада и других пищевых продуктов. Раньше проволоку для пленки в Россию поставляла Испания. Но за последние 3 года завод «Авиаль» потеснил испанцев! Еще один пример пакетированного чая. На чайных пакетиках, которые мы завариваем каждый день, тоже есть алюминиевая проволока, и приходит она из Германии. Сейчас 50% российского рынка этой проволоки изготавливается нами из отечественного сырья. Поэтому сегодня мы прикладываем все силы и задействуем все свои ресурсы, чтобы оперативно предоставить россиянам продукцию, которая ничуть не будет уступать иностранной», – отметил генеральный директор ООО «Авиаль» Борис Игонькин.

В ближайших планах ООО «Авиаль» – закупить оборудование для производственного здания в Протвине, сделать ремонт в обоих его залах – модернизировать их под разные технологические линии, а также обустроить прилегающую территорию. Предприятие будет запущено в середине следующего года.