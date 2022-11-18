22 ноября в Технопарке «Сколково» пройдет конференция по кибербезопасности Skolkovo CyberDay 2022. Ведущие эксперты Фонда «Сколково» совместно с представителями отраслевых компаний и органов власти определят новые технологические подходы и решения, обеспечивающие цифровой суверенитет в области информационной безопасности (ИБ).

Ключевая тема конференции этого года — «Трансформация угроз кибербезопасности как двигатель цифрового суверенитета РФ». В рамках пленарных заседаний эксперты отрасли обсудят, как мировая ситуация изменила ландшафт киберугроз и инноваций в отрасли ИБ.

За 5 лет на Skolkovo CyberDay выступили более 150 спикеров, а количество участников превысило 4 000 человек. В этом году ключевыми спикерами станут Игорь Ляпунов, вице-президент компании «Ростелеком» по информационной безопасности, а также Константин Паршин, вице-президент кластера информационных технологий Фонда «Сколково».

Оксана Ульянинкова, руководитель перспективных проектов в области информационной безопасности Фонда «Сколково»: «Skolkovo CyberDay проводится в 6 раз и объединяет лидеров рынка, представителей государства и технологические стартапы. Это одно из немногих мероприятий в России, на котором возможно познакомиться с самым большим количеством технологических стартапов в области кибербезопасности. В текущей ситуации очень важно сформировать понимание какие технологии есть на российском рынке, куда движется отрасль и какие меры поддержки со стороны государства и бизнеса помогут развитию индустрии кибербезопасности».

Основными темами мероприятия станут:

трансформация угроз кибербезопасности как двигатель цифрового суверенитета;

трансформация решений, технологий и рынка кибербезопасности России;

инструменты обеспечения опережающего развития технологий в кибербезопасности. Роль государства и стратегических инвесторов;

security by design и кибер-иммунный подход как основные компоненты киберустойчивости;

жизнь CISO сейчас.

Программа Skolkovo CyberDay 2022 объединяет сразу несколько форматов: помимо конференции, в рамках мероприятия пройдет круглый стол лидеров рынка ИБ, мастер-классы, менторская панель и выставка проектов — спикеры с реальным практическим опытом разберут кейсы и поговорят об основных вопросах выхода компании на рынок ИБ. Также в рамках демо-дня на главной сцене будут награждены 6 финалистов конкурса DeepTech Cybersecurity, участники которого отбирались со всей России. Победители получат возможность пройти фокусную программу акселерации «Сколково».

В мероприятии примут участие представители государственных структур и системообразующих компаний РФ, специалисты по информационной безопасности, вендоры и интеграторы.

Участие бесплатное. Узнать подробную информацию и зарегистрироваться можно по ссылке.