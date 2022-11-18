В Ставрополе построят школу на 825 мест по улице Чапаева

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18 ноября 2022, 14:14
Рубрика: Контракты
Метки: РОСТЕНДЕР, ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Строительство
Источник: Ростендер
В 490 квартале города Ставрополя построят школу на 825 мест – учреждение появится по улице Чапаева, сообщает RosTender.info.
Выполнением работ по строительству займется победитель тендера. Комитет градостроительства администрации города принимает заявки на участие до 28 ноября. Начальная цена муниципального контракта – 1 млрд рублей.
Здание школы будет состоять из административного и спортивного блока, а также блоков с учебными классами, столовой и актовым залом. Ожидается, что строительные работы завершатся к концу 2024 года.
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