В Ставрополе построят школу на 825 мест по улице Чапаева

В 490 квартале города Ставрополя построят школу на 825 мест – учреждение появится по улице Чапаева, сообщает RosTender.info.

Выполнением работ по строительству займется победитель тендера. Комитет градостроительства администрации города принимает заявки на участие до 28 ноября. Начальная цена муниципального контракта – 1 млрд рублей.

Здание школы будет состоять из административного и спортивного блока, а также блоков с учебными классами, столовой и актовым залом. Ожидается, что строительные работы завершатся к концу 2024 года.