 
Контракты

В Ставрополе построят школу на 825 мест по улице Чапаева

В Ставрополе построят школу на 825 мест по улице Чапаева

18 ноября 2022, 14:14
Рубрика: Контракты
Метки: РОСТЕНДЕР, ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Строительство 
Источник: Ростендер

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В 490 квартале города Ставрополя построят школу на 825 мест – учреждение появится по улице Чапаева, сообщает RosTender.info.

Выполнением работ по строительству займется победитель тендера. Комитет градостроительства администрации города принимает заявки на участие до 28 ноября. Начальная цена муниципального контракта – 1 млрд рублей.

Здание школы будет состоять из административного и спортивного блока, а также блоков с учебными классами, столовой и актовым залом. Ожидается, что строительные работы завершатся к концу 2024 года.

 

Источник: Ростендер

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