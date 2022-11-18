Строительные компании могут подать заявки на участие в отборе для реализации проектов по комплексной жилой застройке в Благовещенске, Петропавловске-Камчатском и Южно-Сахалинске.

Конкурсный отбор, объявленный Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) в рамках поручения Президента России Владимира Путина, позволит определить инвесторов-застройщиков для реализации проектов по строительству современных жилых кварталов с комфортной городской средой. Программа «Дальневосточный квартал», реализуемая Минвостокразвития России совместно с КРДВ, предоставит победителям конкурсов необходимые условия для успешной реализации инвестпроектов: благодаря присвоению статуса резидента ТОР застройщики получат землю, инженерную инфраструктуру, налоговые льготы и административные преференции. Меры господдержки позволят дополнительно ввести в строй 2,5 млн кв. м жилья на Дальнем Востоке к 2030 году.

По условиям конкурса, в Благовещенске на территории 91,2 гектара будет построено минимум 334,18 тыс. кв. м жилья с 2023 по 2036 годы, 20% из этого объема будет предоставлено под социальные нужды. Участники должны обладать соответствующим опытом и построить за последние 5 лет не менее 334,18 тыс. кв. м жилой недвижимости, а также внести 38,7 млн рублей в качестве обеспечения участия в конкурсе.

В Петропавловске-Камчатском с 2023 по 2028 годы на территории 16 гектаров будет возведено 120 тыс. кв. м жилья, 30% будет отведено под социальное жилье. К участию в конкурсе допущены девелоперы, которые за последние 5 лет возвели многоквартирные дома общей площадью не менее 60 тыс. кв. м. Обеспечением участия в конкурсе является внесение 13,7 млн рублей.

В Южно-Сахалинске 243,9 кв. м жилья будут построены на земельном участке площадью 45,45 гектара с 2023 по 2030 годы, 20% жилых квадратных метров станут использоваться для социальных нужд. За последние 5 лет участники конкурса должны иметь опыт участия в строительстве жилья в объеме не менее 243,9 кв. м, размер задатка составляет 33,2 млн рублей.

Вместе с квартирами в трех региональных столицах в рамках программы «Дальневосточный квартал» будут построены школы на 2700 мест, детские сады на 1500 мест совокупно. Условия конкурсов устанавливают, что первые очереди трех инвестпроектов по комплексной застройке должны быть введены в эксплуатацию в декабре 2025 года.

Прием заявок по трем конкурсам завершится 14 декабря 2022 года. Победители будут объявлены до конца 2022 года, в этот же срок они станут резидентами территорий опережающего развития «Приамурская», «Камчатка» и «Южная» соответственно.

Накануне старта конкурсов на выбор застройщиков для участия в программе «Дальневосточный квартал» состоялись Наблюдательные советы ТОР «Приамурская», «Южная» и «Камчатка». На них была утверждена документация, обеспечивающая проведение отбора.

Проводя Набсовет ТОР «Камчатка», губернатор Камчатского края Владимир Солодов подчеркнул, что заинтересован в том, чтобы в конкурсе приняли участие не только краевые компании, но и крупные федеральные застройщики с большим опытом.

«Программа «Дальневосточный квартал», реализуемая Минвостокразвития России и КРДВ, – новый инструмент обеспечения качественным, доступным, современным жильем дальневосточников. В сегодняшней ситуации реализация программы приобретает дополнительное значение и для инвесторов-застройщиков в виде беспрецедентной поддержки со стороны государства, включающей не только землю, обеспечение инженерной внеплощадочной инфраструктурой, полный набор налоговых льгот, но и упрощенный механизм согласования строительной документации, льготное финансирование, концессионные соглашения. При этом мы ждем от победителей конкурсов проработанные архитектурно-строительные концепции, четкого соблюдения сроков проектирования и строительства, ввода готового жилья. Строительные работы на 7 пилотных площадках общей площадью 336 гектаров с объемом жилья 1,8 млн кв. м в 7 субъектах макрорегиона должны стартовать в 2023 году», - отметил генеральный директор КРДВ Николай Запрягаев.

Напомним, программа «Дальневосточный квартал» позволит к 2030 году дополнительно построить 2,5 млн. кв. м жилья для более чем 100 тысяч жителей Дальнего Востока. Доступность нового жилья будет обеспечена в том числе за счет реализации по «дальневосточной ипотеке» с самыми низкими ставками в России – 2% и ниже.