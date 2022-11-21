Финский системный оператор Fingrid вводит новую процедуру для компаний государственного и муниципального сектора – добровольное участие в обеспечении балансовой надежности энергосистемы (voluntary power system support procedure, VPSSP).

Цель VPSSP – полностью задействовать потенциал энергетической гибкости энергоресурсов вне балансирующего рынка в условиях угрозы возникновения дефицита генерирующих мощностей, что может привести к отключениям потребителей. Процедура предусматривает применение системы управления потреблением на промышленных предприятиях и использование локальных резервов мощности. VPSSP активируется при «Высоком риске дефицита электроэнергии» по трехступенчатой шкале риска для балансовой надежности Fingrid.

«Высоким риском дефицита электроэнергии» считается ситуация, когда все ценовые заявки на загрузку генерации, доступные на финском балансирующем рынке, уже использованы и нет возможности импортировать электроэнергию из соседних стран. В таком случае VPSSP будет использоваться Fingrid наряду с загрузкой резервных электростанций. VPSSP работает следующим образом. В случае возникновения «Высокого риска дефицита электроэнергии» Fingrid через систему обмена сообщениями отправляет запросы на энергообъекты, которые зарегистрировались в качестве участников VPSSP. Fingrid также отправляет текстовое сообщение, когда VPSSP больше не требуется.

Официальный сайт Fingrid