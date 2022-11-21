Сибирская генерирующая компания (СГК) начала реализацию пилотного проекта по цифровизации теплосетей в Новосибирске, где температура воздуха зимой может опускаться ниже минус 40 градусов. На эти цели в течение 2022-2023 годов будет направлено 600 млн рублей. По итогам скорость реакции на ЧП с теплосетями "вырастет на полдня", устранять аварии можно будет до того, как дома остынут, сообщили в понедельник в пресс-службе компании.

"СГК начала реализацию пилотного проекта цифровизации тепловых сетей. Общие затраты за 2022-2023 годы, по предварительным расчетам, составят свыше 600 млн рублей, в том числе 121 млн рублей - до конца 2022 года", - говорится в сообщении.

Уточняется, что основная задача программы - онлайн-мониторинг сетей, который "на полдня быстрее" позволит реагировать на утечки и аварии. В этом году по проекту цифровыми приборами учета оснастят 102 центральных тепловых пункта (ЦТП) на новосибирском левобережье, в 2023 году работы продолжатся в ЦТП города на правом берегу Оби. Это позволит в режиме реального времени наблюдать параметры подачи тепла от пункта по теплосетям. Также в 2023 году будут установлены приборы учета на магистральных теплосетях.

"Такого рода автоматизация ЦТП позволит сетевой компании быстрее определять, что где-то появился и начинает раскрываться дефект. Оперативные действия по его поиску, локализации и устранению начнутся еще до жалоб жителей на холод. А дом может остывать порядка 12 часов. Очень надеюсь, что локализация по времени и месту дефекта позволит устранять проблему так, что потребители в ряде случаев и знать о ней не будут", - приводятся в сообщении слова директора новосибирского филиала СГК Андрея Колмакова.

СГК - один из крупнейших энергохолдингов России. В объединенной энергосистеме Сибири компания занимает первое место по объему установленной тепловой мощности. Холдинг работает на территории Алтайского и Красноярского краев, Кемеровской, Новосибирской и Свердловской областей, республик Хакасия и Тува.

Фото: sibgenco.online