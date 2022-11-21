Директор по автоматизированным системам диспетчерского управления АО «СО ЕЭС» Роман Богомолов

Руководители Системного оператора на презентации Альманаха лучших цифровых практик – 2022 Ассоциации «Цифровая энергетика» ознакомили профессиональное сообщество с практическим опытом компании по внедрению передовых цифровых технологий и созданию инновационных потребительских сервисов.

Председатель Правления АО «СО ЕЭС» Федор Опадчий в приветственном слове к участникам высоко оценил результаты работы специалистов Ассоциации «Цифровая энергетика» по сбору и систематизации в Альманахе информации о передовом российском и зарубежном опыте цифровой трансформации. Он подчеркнул важность реализации подобных проектов, представляющих экспертный взгляд на происходящие в отрасли преобразования.

Глава Системного оператора отметил, что в сборник вошли четыре важнейших проекта Системного оператора в сфере цифровизации: по формированию единого информационного пространства в электроэнергетике на основе стандартов Общей информационной модели (Common Information Model, CIM), развитию технологий управления спросом розничных потребителей, внедрению синхронизированных векторных измерений для задач мониторинга и управления переходными режимами ЕЭС России, а также созданию систем прогнозной аналитики выработки ВИЭ.

«Все проекты Системного оператора в сфере цифровой трансформации, в том числе представленные на страницах Альманаха, затрагивают интересы множества субъектов отрасли. Их внедрение требует координации и эффективного внутриотраслевого диалога. Ассоциация «Цифровая энергетика» является одной из эффективных площадок для обмена передовым опытом и продуктивного взаимодействия. Обсуждая важные инициативы на подобных платформах, мы двигаем процесс цифровой трансформации вперёд», - подчеркнул Федор Опадчий.

Роман Богомолов, директор по автоматизированным системам диспетчерского управления АО «СО ЕЭС», подчеркнул, что конечной целью работы по переводу информационного обмена на стандарты CIM является создание Единой цифровой модели ЕЭС России путем интеграции разрозненных информационных моделей субъектов электроэнергетики. Единая цифровая модель будет внедрена в масштабах отрасли, также будет установлен общий для всех участников процесса информационного обмена порядок ее ведения и актуализации.

По словам Романа Богомолова, гармонизация информационного обмена на основе CIM имеет ряд преимуществ. Так, реализация проекта позволит объединить и упорядочить информационные потоки, повысить качество передаваемой информации, снизить ее разнородность и разновременность обновления. Это приведет к повышению качества деловых и производственных процессов, в том числе оперативно-диспетчерского и оперативно-технологического управления, обмену технологической и отчетной, информацией, управлению активами, ,.

К числу главных положительных эффектов для отдельных субъектов отрасли Роман Богомолов отнес упрощение взаимной интеграции информационных продуктов, разработанных независимо разными производителями, снижение затрат на внедрение новых информационных систем и инжиниринг данных, преодоление зависимости от конкретного производителя программного обеспечения и повышение доступности информации.

«Переход к новому формату информационного обмена в энергетике создает комплексный эффект: формирует условия для ускоренного внедрения качественно новых технологий и платформенных решений и разработки отраслевых информационных систем, стимулирует развитие конкуренции между различными производителями программного обеспечения, служит импульсом для развития новых направлений бизнеса и оптимизации ключевых производственных процессов», – подчеркнул Роман Богомолов.

На сегодняшний момент в работе по формированию единого информационного пространства на базе CIM достигнуты значительные результаты. В частности, разработаны и введены в действие шесть национальных стандартов серии ГОСТ Р 58651 «Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Информационная модель электроэнергетики», регламентирующих использование CIM. Еще шесть нацстандартов, расширяющих эту серию, находятся на стадии публичного обсуждения.

В сентябре 2020 года для обеспечения единства применения этих национальных стандартов, а также организации обмена данными информационных моделей создана совместная рабочая группа Системного оператора и ПАО «Россети». Она подготовила предложения по порядку формирования и ведения единой цифровой модели электроэнергетики, создала методики моделирования цифровой электрической сети, разработала регламент взаимодействия при обмене данными информационных моделей, а также сформировала перечень текущих и перспективных деловых процессов, в которых целесообразен переход на CIM.

К настоящему моменту организован информационный обмен на базе стандартов CIM в объеме базисного профиля между всеми дочерними обществами ПАО «Россети» и филиалами Системного оператора. В операционных зонах Балтийского РДУ и АО «Янтарьэнерго», Свердловского РДУ и АО «ЕЭСК», Тюменского РДУ и АО «Россети Тюмень» реализованы пилотные проекты по организации полнофункционального автоматизированного обмена данными в новом формате.

Активно прорабатывается возможность реализации совместных проектов по унификации информационного обмена с использованием CIM с АО «Концерн «Росэнергоатом» и ПАО «РусГидро».

По приказу Министерства энергетики от 14 апреля 2022 года № 325 с начала 2024 все субъекты электроэнергетики будут передавать информацию о параметрах и характеристиках ЛЭП и оборудования в диспетчерские центры Системного оператора в соответствии с ГОСТ Р 58651.

Оптимизировать процесс перехода к новому формату информационного взаимодействия помогает запущенный Системным оператором в феврале 2021 года специальный веб-интерфейс - цифровая платформа для обмена данными информационных моделей «Портал обмена информационными моделями с субъектами электроэнергетики» (CIM-портал).

Руководители Системного оператора пригласили участников мероприятия принять участие в III общеотраслевой конференции «CIM в России и мире», которую Системный оператор проведет в Сочи 8 – 10 февраля 2023 года.

Об Ассоциации «Цифровая энергетика» и Альманахе лучших практик

Ассоциация организаций цифрового развития отрасли «Цифровая энергетика» в качестве отраслевого центра компетенций цифровой трансформации создана в 2019 году в рамках развития ведомственного проекта Минэнерго России «Цифровая энергетика». Ее цель – объединение усилий отраслевого бизнес-сообщества и органов государственной власти, а также иных участников цифровой трансформации для формирования консолидированной позиции по цифровому развитию отрасли и совершенствования процессов цифрового развития электроэнергетики и экономического прогресса в целом. Учредители и члены Ассоциации – ведущие энергетические компании России, в числе которых АО «Системный оператор Единой энергетической системы».

Альманах лучших практик – ежегодно готовящийся специалистами Ассоциации сборник статей, обобщающих актуальный зарубежный и отечественный опыт цифровой трансформации. Первый выпуск издания вышел в 2021 году. Цель создания Альманаха – консолидация информации о развитии цифровых технологий для определения наиболее успешных подходов в сфере цифровизации и перспективных для тиражирования решений.