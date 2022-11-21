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21 ноября 2022, 12:45
Рубрика: Контракты
Метки: РОСТЕНДЕР, ИНФРАСТРУКТУРА, ДОРОГИ
Отрасль: Строительство
Источник: Ростендер
В Алтае отремонтируют участок автомобильной дороги «Акташ – Улаган – Балыктуюль» в Улаганском районе, сообщает RosTender.info.
Республиканское управление автомобильных дорог общего пользования «Горно-Алтайавтодор» проводит открытый конкурс. Прием заявок на участие открыт до седьмого декабря, с победителем заключат контракт на 575,4 млн рублей.
Протяженность ремонтируемого участка составит 24 километра. Проектом также предусмотрено обустройство – установят ограждение, сигнальные столбики и дорожные знаки, нанесут горизонтальную разметку. Ожидается, что работы завершатся к ноябрю 2024 года.
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