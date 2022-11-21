В Алтае отремонтируют участок автомобильной дороги «Акташ – Улаган – Балыктуюль» в Улаганском районе, сообщает RosTender.info.

Республиканское управление автомобильных дорог общего пользования «Горно-Алтайавтодор» проводит открытый конкурс. Прием заявок на участие открыт до седьмого декабря, с победителем заключат контракт на 575,4 млн рублей.

Протяженность ремонтируемого участка составит 24 километра. Проектом также предусмотрено обустройство – установят ограждение, сигнальные столбики и дорожные знаки, нанесут горизонтальную разметку. Ожидается, что работы завершатся к ноябрю 2024 года.