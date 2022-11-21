В Сочи стартует крупнейший форум мировой атомной отрасли

Международный форум "Атомэкспо", считающийся крупнейшей деловой и выставочной площадкой, где обсуждаются современное состояние мировой атомной отрасли и тренды ее дальнейшего развития, спустя три года вновь проходит в России после перерыва, вызванного пандемией коронавируса. Форум откроется в понедельник в Сочи в Парке науки и искусств "Сириус".

В форуме, организованном госкорпорацией "Росатом", участвуют представители более 50 стран, в том числе Китая, Белоруссии, Венгрии, Индии, Турции, Бразилии, Египта, ЮАР, Вьетнама, Южной Кореи. Среди участников "Атомэкспо-2022" — руководители государственных структур, крупнейших компаний мировой атомной индустрии, общественных организаций и международные эксперты, которые обсудят актуальные вопросы инновационного развития на базе атомных технологий.

Ключевая тема форума в этом году определена как "Атомная весна": создавая устойчивое будущее". В рамках "Атомэкспо-2022" состоятся пленарное заседание, а также тематические круглые столы и панельные дискуссии. Ожидается, что на площадке форума будут подписаны значимые партнерские соглашения.

На круглых столах будут обсуждаться различные аспекты атомной энергетики — обеспечение эксплуатационной готовности новых энергоблоков, сырьевое обеспечение и замыкание ядерного топливного цикла, перспективы развития наземных атомных станций малой мощности, а также плавучих АЭС.

Кроме того, темами дискуссий станут неэнергетические применения ядерных и радиационных технологий, прежде всего в медицине; применение искусственного интеллекта в промышленности и атомной отрасли; cоздание кадрового потенциала для создания и внедрения перспективных ядерных технологий. Также в программе форума – обсуждение хода проекта по строительству в России самого мощного в мире многоцелевого исследовательского ядерного реактора на быстрых нейтронах МБИР, в экспериментальных возможностях которого заинтересованы ученые разных стран.

Гости форума увидят выставочную экспозицию, в рамках которой свои технологии и компетенции представят ведущие компании российской и мировой атомной индустрии, а также смежных отраслей.

Форум "Атомэкспо" проводится в России с 2009 года. В предыдущем форуме "Атомэкспо-2019", также состоявшемся в Сочи, приняли участие более 4 тысяч участников из 74 стран мира. На полях "Атомэкспо-2019" было подписано около 40 соглашений о сотрудничестве.