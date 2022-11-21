"Новавинд" сохраняет планы по реализации проектов ВИЭ

"Новавинд" в настоящее время сохраняет планы по реализации проектов в области возобновляемой энергетики и все обязательства перед потребителями будут выполнены. Об этом сообщил глава "Новавинда" Григорий Назаров в ходе форума "Атомэкспо - 2022".

"Мы продолжаем работу. В первую очередь, это наши проекты в ветроэнергетике. Все, что нами было запланировано, все те обязательства, которые мы взяли перед рынком, перед потребителями, перед федеральными органами с точки зрения программ поддержки - все эти планы в силе", - сказал он.

Назаров добавил, что в настоящее время компания прорабатывает вопрос компенсирования негативных последствий текущих событий.

АО "Новавинд" создано Росатомом в сентябре 2017 года для консолидации его ветроэнергетических активов, включая "ВетроОГК" и "ВетроОГК-2". В феврале 2018 года 49,5% "ВетроОГК" приобрела структура Газпромбанка (MOEX: GZPR), в начале 2021 года Газпромбанк вошел в капитал "ВетроОГК-2", получив 49,5%. В 2017 году Росатом также создал СП Red Wind, акционерами которого стали "Новавинд" и голландский производитель ветроустановок Lagerwey. СП поставляет ветроустановки для проектов в России.