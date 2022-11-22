Госдума приняла во втором чтении законопроект, предусматривающий приведение региональных норм, регулирующих меры государственной поддержки индустриальных (промышленных) парков и промышленных технопарков, в соответствие с федеральным законодательством. Документ был инициирован правительством РФ. Поправки вносятся в закон "О промышленной политике в Российской Федерации".

В частности, законодательством предусмотрено, что государственные фонды развития промышленности вправе оказывать финансовую и другую, предусмотренную федеральным законом, поддержку субъектам деятельности в сфере промышленности. Вместе с тем анализ правоприменительной практики показал, что перечень таких услуг не установлен. Принятие законопроекта позволит Минпромторгу России утвердить перечень работ и услуг, выполняемых государственными фондами развития промышленности, для оказания финансовой и других видов поддержки.

Законопроект также унифицирует требования к промышленным технопаркам, что дает им возможность получать господдержку. Документ позволит избежать введения субъектами Российской Федерации новых видов и подвидов парков, не соответствующих законодательству, говорится в пояснительной записке.