Минтранс изучает идею создания двух новых ж/д линий в Китай

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22 ноября 2022, 15:30
Рубрика: Инвестиции
Метки: ИНФРАСТРУКТУРА, РЖД, КИТАЙ
Отрасль: Транспорт Строительство
Источник: РИА Новости
Минтранс России прорабатывает варианты создания двух новых железнодорожных линий в Китай в Амурской области и Забайкальском крае, сообщил заместитель министра транспорта РФ Валентин Иванов.
Он напомнил об открытии нового железнодорожного пограничного перехода на российско-китайском участке Нижнеленинское-Тунцзян пропускной способностью 5 миллионов тонн ежегодно.
"В настоящее время прорабатываем вопрос создания еще двух новых железнодорожных линий с погранпереходами российско-китайских участков Джалинда - Мохэ в Амурской области и Приаргунский - Хайлар в Забайкальском крае", - сообщил Иванов во вторник на заседании международного Координационного совета по трансъевразийским перевозкам.
По его словам, многое зависит от снятия ковидных ограничений китайской стороной. Иванов пояснил, что снятие этих ограничений позволит в полтора раза увеличить объемы.
Замглавы Минтранса рассказал также, что в последние месяцы проведена работа по увеличению пропускной способности пунктов пропуска на российско-китайской границе.
"В настоящее время предусмотрены мероприятия по строительству и реконструкции 10 приоритетных пунктов пропуска на китайском направлении", - привел данные он
Фото: РИА Новости / Александр Кряжев / Поезд. Архивное фото
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