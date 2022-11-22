Минтранс изучает идею создания двух новых ж/д линий в Китай

Минтранс России прорабатывает варианты создания двух новых железнодорожных линий в Китай в Амурской области и Забайкальском крае, сообщил заместитель министра транспорта РФ Валентин Иванов.

Он напомнил об открытии нового железнодорожного пограничного перехода на российско-китайском участке Нижнеленинское-Тунцзян пропускной способностью 5 миллионов тонн ежегодно.

"В настоящее время прорабатываем вопрос создания еще двух новых железнодорожных линий с погранпереходами российско-китайских участков Джалинда - Мохэ в Амурской области и Приаргунский - Хайлар в Забайкальском крае", - сообщил Иванов во вторник на заседании международного Координационного совета по трансъевразийским перевозкам.

По его словам, многое зависит от снятия ковидных ограничений китайской стороной. Иванов пояснил, что снятие этих ограничений позволит в полтора раза увеличить объемы.

Замглавы Минтранса рассказал также, что в последние месяцы проведена работа по увеличению пропускной способности пунктов пропуска на российско-китайской границе.

"В настоящее время предусмотрены мероприятия по строительству и реконструкции 10 приоритетных пунктов пропуска на китайском направлении", - привел данные он

Фото: РИА Новости / Александр Кряжев / Поезд. Архивное фото