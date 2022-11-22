Добыча урана на месторождении в Танзании начнется в ближайшие несколько лет, сообщил во вторник в ходе пресс-конференции на полях XII международного форума "Атомэкспо" первый заместитель генерального директора Росатома, директор блока по развитию и международному бизнесу Кирилл Комаров.

"Действительно там (в Танзании - прим. ТАСС) - одно из многообещающих месторождений, и мы развернули на сегодняшний день уже очень серьезную работу в этом месторождении, - сказал Комаров. - Мы считаем, что за ближайшие несколько лет [месторождение] пройдет все фазы предварительного инвестирования, <…> и думаю, что начнем полноценное промышленное использование этого месторождения. Все условия для этого на сегодняшний день созданы".

Как отметил первый замглавы Росатома, действующий уровень цен на уран гарантирует рентабельность добычи при разработке месторождения в Танзании.

Международный форум "Атомэкспо" является одним из самых значимых мероприятий мировой атомной отрасли. Он проводился ежегодно с 2009 года. В 2019 году мероприятие решено было проводить раз в два года. Однако из-за пандемии проведение очередного форума отложили. По словам генерального директора Росатома Алексея Лихачева, в "Атомэкспо-2022" принимают участие представители почти 70 стран мира. На нынешнем форуме, который проходит 21 и 22 ноября, обсуждается роль атомной энергетики в решении задач глобальной климатической повестки и вклада атомных технологий в достижение целей устойчивого развития ООН. На полях форума подписано более 50 соглашений и меморандумов. ТАСС является информационным партнером форума.