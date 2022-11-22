С начала года в "Банке технологий" появилось 125 новых решений

Всего сервис включает свыше 240 технологических разработок более чем от 150 вендоров.

С начала 2022 года количество высокотехнологичных решений в столичном «Банке технологий» увеличилось более чем на 50 процентов, сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«В 2022 году в столичный “Банк технологий” для промышленных предприятий вошло 125 новых решений. Производства могут использовать их для модернизации действующих мощностей или запуска новых линий. Всего сегодня сервис включает свыше 240 технологических разработок более чем от 150 вендоров», — отметил Владимир Ефимов.

В число решений онлайн-реестра входит технология автоматизации поиска материала по заданным свойствам, платформа для управления контентом и автоматизации документооборота, облачный сервис мониторинга строительных работ, а также цифровой двойник предприятия — копия физического объекта, помогающая оптимизировать эффективность производственного процесса.

«Все решения, вошедшие в “Банк технологий”, — отечественные. С их помощью предприятия города смогут обеспечить полную технологическую безопасность и развивать производственные технологии собственным уникальным путем. Только с октября текущего года появилось 22 новых решения. Рост заявок на включение в городской онлайн-реестр связан с высокой потребностью московских производителей в импортозамещающих технологиях. Мы ожидаем, что такая динамика продолжится», — пояснил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Владислав Овчинский.

Одна из компаний, представленных в «Банке технологий», — российское предприятие «АСКОН», которое разрабатывает для промышленности программные решения, уже действующие на многих московских заводах и в конструкторских бюро. Компания стала вендором и получила от московских производителей ряд запросов на подбор цифровых решений.

Воспользоваться «Банком технологий» можно на инвестиционном портале столицы. Выбор доступен по нескольким категориям, среди которых аппаратные решения, программное обеспечение и компании — интеграторы автоматизированных решений. Кроме того, запрос можно сузить по отраслям производства, а также по ожидаемому эффекту от внедрения технологии.

Чтобы стать вендором городского портала, необходимо оставить заявку на странице «Банка технологий». Далее специалисты свяжутся с обратившимся и, если отечественные разработки актуальны для внедрения на промышленных предприятиях столицы, компанию добавят в реестр.

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