Новосибирский завод химконцентратов (ПАО «НЗХК», предприятие Топливной компании Росатома «ТВЭЛ») и Организация по атомной энергии Египта (EAEA) подписали контрактные документы на поставку в Египет компонентов низкообогащенного ядерного топлива. Подписание состоялось в рамках международного форума «Атомэкспо» в Сочи.



Сотрудничество осуществляется в рамках долгосрочного контракта на экспорт в Египет компонентов ядерного топлива для реактора ETRR-2. Номенклатура продукции включает урановые компоненты, а также изделия из алюминиевого сплава и порошка алюминия. Поставка будет выполнена в 2023 году. Кроме того, до конца 2022 года в Египет будет поставлена очередная партия продукции в соответствии с ранее подписанными контрактными документами.



Исследовательский реактор ETRR-2, расположенный в национальном египетском Центре ядерных исследований в городе Иншас, используется для научных исследований в области физики элементарных частиц, материаловедения, а также наработки радиоизотопов. Перспективы развития бизнеса АО «ТВЭЛ» на рынке Египта также связаны с поставками ядерного топлива для будущей АЭС «Эль Дабаа» (соответствующий контракт вступил в силу в 2017 году).



Топливная компания Росатома «ТВЭЛ» (Топливный дивизион Госкорпорации «Росатом») включает предприятия по фабрикации ядерного топлива, конверсии и обогащению урана, производству газовых центрифуг, а также научно-исследовательские и конструкторские организации/ Являясь единственным поставщиком ядерного топлива для российских АЭС, ТВЭЛ обеспечивает топливом в общей сложности 75 энергетических реакторов в 15 государствах, исследовательские реакторы в девяти странах мира, а также транспортные реакторы российского атомного флота. Каждый шестой энергетический реактор в мире работает на топливе ТВЭЛ. Топливный дивизион Росатома является крупнейшим в мире производителем обогащенного урана, а также лидером глобального рынка стабильных изотопов.

В Топливном дивизионе активно развиваются новые бизнесы в области химии, металлургии, технологий накопления энергии, 3D-печати, цифровых продуктов, а также вывода из эксплуатации ядерных объектов. В контуре Топливной компании ТВЭЛ созданы отраслевые интеграторы Росатома по аддитивным технологиям, системам накопления электроэнергии и выводу из эксплуатации ЯРОО. http://www.tvel.ru