Генеральный директор КАМАЗа Сергей Когогин принял участие в торжественном запуске производства Московского автомобильного завода «Москвич», состоявшемся сегодня, 23 ноября, в Москве. ПАО «КАМАЗ» выступает технологическим партнером проекта.

В 2023-2024 годах производство «москвичей» будет идти по технологии крупноузловой сборки с постепенным повышением доли локализации. Первые автомобили «Москвич» сойдут с конвейера уже в декабре 2022 года, до конца этого года на заводе соберут 600 автомобилей – 400 автомобилей с ДВС и 200 электромобилей. Продажи автомобилей «Москвич» в России начнутся в декабре 2022 года. Первой моделью возрожденного бренда станет современный, комфортный, качественный и безопасный автомобиль «Москвич 3».

Напомним, в мае 2022 года мэр Москвы Сергей Собянин принял решение перезапустить производство автомобилей на заводе «Москвич», чтобы сохранить уникальный трудовой коллектив. В июле между ПАО «КАМАЗ» и правительством Москвы было подписано соглашение о сотрудничестве в области развития легкового транспорта и производстве отечественного электрического автомобиля. Было положено начало новому периоду в истории завода и задан актуальный вектор развития.

В рекордные сроки Московский автомобильный завод «Москвич» возобновил работу. Он стал первым в России предприятием, которое в нынешнем экономическом контексте настолько быстро запустило производство и наладило логистические цепочки. Это стало возможным благодаря содействию базового технологического партнера, у которого есть уникальная производственная экспертиза и опыт в развитии городского электротранспорта.

«КАМАЗ имеет успешный опыт антикризисного управления, а также опыт крупноузловой сборки автомобилей с последующим увеличением объемов локализации. Кроме того, благодаря созданной за последние годы высококлассной конструкторской и инженерной школе компания является одним из отечественных лидеров в области разработки и производства коммерческого транспорта, электротранспорта и беспилотной инновационной продукции, что также будет способствовать возрождению «Москвича». Мы рады, что наработки КАМАЗа послужат дальнейшему развитию российского автопрома, в соответствии с глобальным трендом на высокотехнологичные и экологичные автомобили», – прокомментировал генеральный директор ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин.

В рамках соглашения с КАМАЗом была разработана стратегия развития завода на срок до восьми лет, согласно которой в производстве легковых автомобилей определены три больших шага. Сегодня состоялся запуск производства в рамках первого этапа: при содействии КАМАЗа оперативно были налажены новые цепочки поставок и дан старт крупноузловой сборке автомобилей «Москвич 3» и электромобилей с постепенным повышением доли локализации. Кроме того, уже ведется разработка собственной новой универсальной платформы российского электромобиля и создание производства ключевых автокомпонентов при всесторонней поддержке правительства России.

На втором этапе, с 2024 года, параллельно с крупноузловой начнется мелкоузловая сборка, а уровень локализации вырастет за счет привлечения более широкого пула локальных поставщиков с полностью российскими компонентами (кузовные детали, силовые элементы управления, тормозные системы и т.д.). На третьем этапе на «Москвиче» начнется производство российского электрического автомобиля из основных российских компонентов на собственной универсальной платформе (электродвигатель, батареи, редуктор).

Что касается объемов производства, планируется, что в 2023 году по технологии крупноузловой сборки на заводе соберут не менее 50 тысяч автомобилей, в том числе 10 тысяч с электродвигателем, в 2024 году – не менее 100 тысяч машин, в том числе 20 тысяч с электродвигателем. При этом 50% этого объема будет произведено по технологии крупноузловой сборки, еще 50% – по технологии мелкоузловой сборки.

В соответствии с глобальным трендом на инновационное автомобилестроение и экологичное будущее, а также растущим спросом на электрокары приоритетом завода «Москвич» станет производство удобных, современных, безопасных электрических автомобилей, которые можно будет использовать в качестве личного и городского транспорта (такси, каршеринг).

Фото: ПАО «КАМАЗ»