Первый заместитель Председателя Правительства провел совещание с регионами по сокращению сроков подключения бизнеса к инфраструктуре. Профильные органы исполнительной власти, субъекты РФ и ресурсные компании предложили, как ускорить присоединение к сетям.

«Проведенный анализ выявил препятствия и избыточные требования к инвесторам. Чтобы их снять необходимо проработать вопрос корректировки федерального законодательства, усовершенствовать алгоритмы подключения бизнеса к сетям. Учитывая местную специфику, свод инвестиционных правил нужно обновить и в регионах для повышения удобства ведения бизнеса», — заявил Андрей Белоусов.

Заместитель Министра экономического развития Мурат Керефов сообщил, что сейчас между региональными администрациями и ресурсоснабжающими организациями выстраивается тесная горизонтальная коммуникация для сокращения сроков подключения бизнеса к сетям. В каждом региональном подразделении «Газпрома» и «Россетей» определены ответственные на уровне замруководителей генеральных директоров за взаимодействие с агентствами инвестиционного развития.

«Формируется практика заключения соглашений по взаимодействию между регионами и ресурсоснабжающими организациями. В них определена информация, которой обмениваются стороны для удобства инвестора. Это сведения о расположении инфраструктуры, мощностях сетей, сроках подключения, возможностях снижения издержек и перспективах реализации проектов на конкретных площадках», — сообщил заместитель министра экономического развития Мурат Керефов.

«Вместе с «Деловой Россией», АСИ и Ростехнадзором провели анализ основных факторов, которые влияют на сроки подключения бизнеса к газовым и электросетям. Первый фактор — несоблюдение на местах регламентов оформления прав на земельные участки под сетевые объекты. Второй — длительные сроки получения разрешительной исходной документации при строительстве сетевых объектов и согласование пересечений с иными собственниками. Например, большие разночтения есть между сетевиками и дорожниками в части периодов согласования и комплектов документов», — отметил Павел Сорокин, первый заместитель министра энергетики.

Регионы сокращают сроки подключения инвесторов к коммуникациям и в рамках совместного проекта Минэкономразвития и Росатома «Сквозной инвестиционный поток».

«Подключение к газораспределительным сетям — это длительный трудоемкий процесс, который включает в себя до 10 этапов, а это 227 рабочих дней. Мы внимательно отнеслись к каждому шагу и сократили время практически на каждом из них. В два раза за счет изменения внутренних регламентов ресурсоснабжающих организаций уменьшили сроки подготовки исполнительной документации и постановки объектов на баланс – с 36 до 18 рабочих дней. Поэтапное сокращение всех бумажных бюрократических процедур сэкономило два с половиной месяца. Дальнейшее сокращение сроков также возможно, но здесь внимательно нужно отнестись к запросам ресурсосберегающих организаций и проработать эти вопросы на законодательном уровне», — рассказал губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.

В совещании также приняли участие заместитель руководителя Ростехнадзора Вадим Сергеев, директор департамента производительности труда, защиты и поощрения капиталовложений Минэкономразвития Александр Молодцов, исполнительный вице-президент РСПП Мария Глухова, вице-президент «Деловой России» Нонна Каграманян, вице-президент Торгово-промышленной палаты Дмитрий Курочкин, директор лаборатории инициатив АСИ Андрей Дорошенко, заместитель руководителя секретариата Первого вице-премьера Ильнар Мирсияпов.