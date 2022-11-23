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Новая разработка "Москабельмет": зарядная станция для электрокаров

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Новая разработка ГК «Москабельмет» — зарядная станция для электромобилей! Продукт состоит полностью из отечественных компонентов и подходит как для домашнего, так и для коммерческого использования.

«Москабельмет» представляет новое технологическое решение, призванное сделать городскую инфраструктуру еще удобнее, современнее и экологичнее. Вслед за кабелем, предназначенным для зарядки электромобилей, предприятие разработало зарядную станцию для электротранспорта.

Станция предназначена для зарядки аккумуляторных батарей электромобилей в условиях частных домовладений, на муниципальных или промышленных объектах. Устройство крепится на стену или другую вертикальную поверхность, имеет стильный современный дизайн, обладает пыле- и влагозащитой IP65 и может использоваться во всех климатических зонах России. Потребляемая мощность в режиме ожидания не более 12 Вт, выходная мощность — 22 кВт, вес — всего 15 килограммов. При эксплуатации в коммерческих целях предусмотрено мобильное приложение для оплаты потребленной электрической энергии, которое будет доступно в AppStore и Google Play.

Зарядный кабель, входящий в комплект, имеет прочную полимерную оболочку инновационного химического состава. Кабель предназначен для зарядки электромобилей при стандартных напряжениях питания до 1000 В переменного тока и до 1500 В постоянного тока. Он устойчив к солнечному излучению, истиранию, гидролизу, воздействиям микроорганизмов и агрессивных сред (таких как масло, бензин, дизельное топливо и т. д.).

Несмотря на высокую надежность кабеля, в зарядной станции предусмотрено автоматическое отключение заряжаемого устройства от сети не только по окончанию заряда, но и в случае повреждении кабеля, обрывов соединения или утечки.

Зарядная станция переменного тока от «Москабельмет» — полностью отечественный продукт: программная часть разработана в ООО «МосИТЛаб», зарядный кабель — на «Заводе Москабель». Остальные комплектующие произведены на предприятиях, локализованных в России. Конструкция корпуса станции распечатана на 3D-принтере, расположенном на территории «Москабельмет». Столичная группа компаний продолжает активную работу по разработке и выпуску продукции, которая способна полностью заменить импорт и закрыть наиболее актуальные потребности российского рынка.

Источник: ГК "Москабельмет"

MKMZ
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Эта новость часть сюжета Кабельный завод будущего
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