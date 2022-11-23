Североамериканская корпорация по надежности электроснабжения (North American Electric Reliability Corporation, NERC)* разработала общую стратегию по внедрению распределенных энергетических ресурсов (Distributed Energy Resource / DER Strategy), в которой определены основная концепция, подходы и нормативные требования, необходимые для технологического присоединения к энергосистеме более 30 ГВт мощности новых энергообъектов, планируемых к вводу к 2031 г.

Распределенными энергоресурсами (DER), по определению NERC, считаются энергообъекты, подключенные к распределительной сети, но быстрый рост их количества начинает оказывать влияние уже и на условия планирования, проектирования и эксплуатации объектов, формирующих «каркас» национальной энергосистемы (bulk power system, BPS) США. Увеличение доли DER с точки зрения надежности, устойчивости и гибкого управления энергосистемой имеет как преимущества, так и недостатки, и должно будет учитываться при обеспечении бесперебойной работы как BPS в целом, так и тех ее элементов, которые входят в состав системы электроснабжения (bulk electric system, BES)**.

DER, к которым, в первую очередь, относят установленные на крышах зданий солнечные панели, часто подключены к интернету, и в настоящее время к ним не применяются какие-либо требования по обеспечению кибербезопасности. Агрегатор DER может при этом контролировать до тысячи отдельных солнечных установок, создавая таким образом потенциальную уязвимость в информационной системе. Одной из ключевых проблем обеспечения надежности в связи с развитием DER названы вопросы кибербезопасности и то, как именно DER-агрегаторы гарантируют защиту от хакерских атак.

План реализации разработанной NERC стратегии предусматривает несколько этапов для осуществления предлагаемого подхода к адаптации постоянно увеличивающегося объема DER в составе энергосистем во многих регионах страны. В течение десяти лет ожидается рост суммарной установленной мощности DER с 2,8% до 6,4% на всей подотчетной NERC территории, т.е. более чем вдвое в большинстве штатов США:

Подготовить специальные рекомендации по моделированию работы DER и применяемым системам управления для DER-агрегаторов. Подготовить аналитические доклады (White Paper) о мерах по координации взаимодействия организаций, которые управляют распределительными и передающими сетями, в условиях роста объемов DER и о влиянии DER на кибербезопасность с изучением конкретных примеров технологических нарушений в информационных системах.

По мнению NERC, рост объемов DER и активное использование их агрегации создаст серьезные сложности с обеспечением безопасности энергосистем в целом. Департамент энергетики США, в свою очередь, проанализировал текущую ситуацию и пришел к выводу, что кибератаки на солнечные DER или аккумуляторные СНЭЭ окажут незначительное влияние на надежность функционирования энергосистемы в целом, но, например, к 2025 г. доля DER может увеличиться уже в четыре раза, а соответственно возрастет и возможный ущерб из-за отказа оборудования DER, обусловленного кибератаками. Федеральная комиссия по регулированию энергетики США также уже заявила о необходимости разработки требований по обеспечению кибербезопасности для DER в составе энергосистем. Общая цель при этом состоит в том, чтобы DER обладали эффективными средствами обеспечения кибербезопасности, а DER-агрегаторы выполняли действующие стандарты, если их объекты влияют на условия работы BES.

Официальный сайт NERC

* Корпорация имеет статус «организации по обеспечению надежности» (Electric Reliability Organization, ERO), т.е. ответственной за разработку, принятие и контроль соблюдения обязательных к исполнению федеральных стандартов надежности.

** В BES включены все электросетевые объекты напряжением 110 кВ и выше и объекты генерации, подключенные к сети 110 кВ и выше.