В Технопарке «Сколково» прошла конференция Skolkovo CyberDay 2022. В рамках мероприятия эксперты обсудили трансформацию угроз кибербезопасности как двигателя цифрового суверенитета РФ и то, каким будет мир киберугроз через 10 лет.

Вопросы развития технологий в области кибербезопасности являются одними из ключевых в текущей геополитической обстановке. Совместно с представителями отраслевых компаний и органов власти эксперты Фонда «Сколково» определили новые технологические подходы и решения, обеспечивающие цифровой суверенитет в области информационной безопасности (ИБ). В рамках дискуссии были затронуты вопросы о том, как мировая ситуация меняет ландшафт инноваций в области кибербезопасности в России, а также определены главные направления по реализации стратегии кибербезопасности в РФ.

Константин Паршин, вице-президент, исполнительный директор кластера информационных технологий Фонда «Сколково»:

«Наша страна подверглась огромному количеству угроз, согласно статистике за последние 9 месяцев было совершено порядка 25 000 атак на государственные ресурсы. Стоит отметить, что попытки взлома совершаются десятками группировок хакеров из разных стран. Уход зарубежных компаний безусловно оказал влияние на ситуацию, но локальный рынок решений в области кибербезопасности должен продолжать движение вперед. Вместе с нашим партнером и одним из лидеров в отрасли, “РТК-Солар”, мы продолжим развивать стартапы в области информационной безопасности и поддерживать сообщество специалистов».

В рамках мероприятия состоялась панельная дискуссия, круглый стол лидеров рынка ИБ, демо-день и выставка. Эксперты разобрали как изменился портфель ИБ решений крупных компаний за прошедший год, какие внешние и внутренние угрозы наиболее актуальны на сегодняшний день, а также определили перспективы развития рынка информационной безопасности в России и мире. В ходе сессии, посвященной взгляду практиков на построение систем защиты, директора по информационной безопасности ключевых отраслевых игроков разобрали реальные кейсы, обсудили стратегии миграции на российское ПО, а также те сложностии и вызовы, с которыми пришлось столкнуться.

Заключительной частью официального открытия Skolkovo CyberDay 2022 стала церемония награждения победителей всероссийской программы «DeepTech Cybersecurity» от Фонда «Сколково» и компании «РТК-Солар». Из почти 100 проектов были отобраны 6 команд-разработчиков в сфере кибербезопасности, среди которых 4 – резиденты Фонда «Сколково»:

ТБТ – обеспечение кибербезопасности транспортных средств;

– обеспечение кибербезопасности транспортных средств; «Стингрей Технолоджиз» – автоматизация поиска уязвимостей в мобильных приложениях;

– автоматизация поиска уязвимостей в мобильных приложениях; CTRLHACK – симуляция кибератак;

– симуляция кибератак; Xello – предотвращение целевых атак с помощью технологии киберобмана.

А также компании Cloud Advisor с разработками в области безопасности облачных сервисов и Netlas – сетевая кибербезопасность и веб-защита. Эти команды получили возможность пройти упрощенную процедуру получения статуса резидента «Сколково».

Отобранные стартапы пройдут программу бизнес-акселерации, которую создает «РТК-Солар» с учетом их потребностей. Те, кто успешно ее завершит, получат возможность протестировать свои решения у реальных заказчиков и на Национальном киберполигоне, а также привлечь грантовую и инвестиционную поддержку.

Ярослав Галайко, директор по стратегическому и инвестиционному развитию «РТК-Солар»:

«Перед каждым победителем нашей программы сегодня стоят разные вызовы, на которые им предстоит ответить для перехода к следующему витку своего развития. Поэтому программа акселерации, которую мы сейчас разрабатываем для победителей, не будет универсальной. Каждой компании мы предложим то, что сегодня нужно именно ей. Для одних фокус будет на пилотировании в инфраструктуре крупных заказчиков, для других – проверка продуктовых гипотез, для кого-то – масштабирование бизнеса. Программа позволит устранить факторы, сдерживающие рост, достичь более высокой зрелости технологий и ускорить развитие бизнеса».

Команды, успешно прошедшие отбор, но не ставшие победителями, вошли в сообщество Хаба «Кибербезопасность» и получили доступ ко всем мероприятиям Хаба. В частности, это технологические и бизнес-митапы, нацеленные на обмен опытом и кейсами, обратную связь от потенциальных заказчиков, стратегических инвесторов и ведущих игроков рынка кибербезопасности.

Кроме того, все участники программы скаутинга получили приглашение в предакселерационную программу Security Explorer, разработанную Фондом «Сколково». В ее рамках доступны модули обучения по оценке емкости сегментов рынка, выбору векторов технологического развития, формированию ценностного предложения бренда, выбору бизнес-модели, подготовке дорожной карты и др.