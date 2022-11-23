Хмельницкую АЭС отключили от энергосистемы

Фактор производительности ГК "Москабельмет"
23 ноября 2022, 17:12
Рубрика: За рубежом
Метки: УКРАИНА
Отрасль: Электроэнергетика
Источник: ТАСС
Хмельницкая атомная электростанция в среду отключена от энергосистемы. Об этом сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Сергей Гамалий.
"Энергоблоки Хмельницкой АЭС отключены от энергосистемы", - написал он в своем Telegram-канале.
Ранее украинские СМИ сообщили об аварийной остановке Южно-Украинской и Ровенской АЭС. Таким образом, сейчас все три остающиеся под контролем Киева действующие АЭС отключены от энергосистемы.
Фото: Pixabay.com
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