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Хмельницкую АЭС отключили от энергосистемы

Хмельницкую АЭС отключили от энергосистемы

23 ноября 2022, 17:12
Рубрика: За рубежом
Метки: УКРАИНА
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: ТАСС

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Хмельницкая атомная электростанция в среду отключена от энергосистемы. Об этом сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Сергей Гамалий.

"Энергоблоки Хмельницкой АЭС отключены от энергосистемы", - написал он в своем Telegram-канале.

Ранее украинские СМИ сообщили об аварийной остановке Южно-Украинской и Ровенской АЭС. Таким образом, сейчас все три остающиеся под контролем Киева действующие АЭС отключены от энергосистемы. 

Фото: Pixabay.com

Источник: ТАСС

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