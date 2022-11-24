Об этом рассказал Президент Ассоциации Алексей Равинский на пленарной сессии «Доступ к энергии. Новые вызовы и возможности» Международного форума «Электрические сети».

Тема сессии подчеркнула значимость проблемы технологического присоединения к сетям для отечественного бизнеса, простых потребителей и обозначила новые вызовы для органов власти, сетевых компаний.

По словам Алексея Равинского «сегодня доступ к электроэнергии приобретает очень важную роль для развития компаний среднего и крупного бизнеса. В нынешних условиях развития нашей экономики - необходимости поддержки отечественного бизнеса, развития импортозамещения и частно-государственного партнерства, вопросы оперативного и эффективного технологического присоединения к сетям играют решающую роль. Для экономики таких компаний они должны быть понятны, просты и эффективны. Главным фактором успеха становится время, сокращение сроков на запуск производства.

Главные проблемы, с которыми сталкивается бизнес – это сроки подключения, не понимание дальнейших стратегических шагов и невозможность формирования бюджета заранее.

Несмотря на многочисленные информационные ресурсы, которые предоставляют материалы по доступу к энергии, информации недостаточно.

Это объясняется прежде всего отсутствием эффективной коммуникации. Тот объем информации, который существует в публичном поле, не предполагает интерактивного подхода. Много вопросов, которые задаются бизнесом, остаются без ответов. Поиск таких ответов занимает порой значительное время. Поэтому на базе Ассоциации будет организована интерактивная площадка с систематическими встречами представителей бизнеса и власти по возникающим вопросам с получением обратной связи, в режиме прямой коммуникации (on-line или off-line). Ответы на вопросы будут получены из самых компетентных источников».

Такая площадка необходима сегодня как никогда.

Это подтверждают другие участники сессии – представители бизнес-сообщества «Опора России».

В частности, по словам Владимира Имамова председателя Комитета по энергетики Свердловского областного отделения «Опоры России», принятые поправки в этом году к Закону «Об электроэнергии» в части техприсоединения к сетям вызывают неоднозначное отношение со стороны бизнеса.

Пока в законе сохраняется слишком много неопределенностей, которые должны быть решены в подзаконных актах.

В 2023 г. ожидается, что потребители электрической энергии будут на 111,7 млрд. руб. больше платить за электроэнергию, чем было до этого.

При этом, происходит стремительный рост сбытовых надбавок гарантирующих поставщиков. Вся эта огромная дополнительная финансовая нагрузка создает угрозу для доступа к энергии, т.к. она не только увеличивает стоимость электроэнергии для конечных потребителей, но и существенно снижает выручку сетевых компаний, т.к. не позволяет им получить экономически обоснованные тарифы на услуги по передаче электрической энергии. Это все больше будет увеличивать цены для потребителей, а также отнимать доходы у сетевых компаний. Тем самым создавая угрозу для доступа к электрической энергии.

Аркадий Семьянинов, заместитель Председателя Комитета по электроэнергетике по доступности потребителей к энергетической инфраструктуре, председатель Комиссии по энергетике Санкт-Петербургского регионального отделения «Опоры России» отметил в своем докладе, что в настоящий момент, по вине льготного присоединения, сформирован значительный объем выпадающих доходов сетевых организаций, который не может быть полностью скомпенсирован регулятором ввиду ограничения предельного роста тарифа на передачу электроэнергии.

Это привело к оттоку ресурсов сетевых организаций на поддержание качественного и надежного энергоснабжения субъектов малого и среднего бизнеса. Рост износа и частые отключения, конечно, самым негативным образом сказываются на работе бизнеса в текущих условиях.

Елена Пронина, член федерального Комитета по электроэнергетике «Опоры России», директор Центра энергетической и правовой помощи отметила недостаточную юридическую осведомленность и подготовку многих компаний в вопросе техприсоединения и понимания изменений в законодательстве в сфере электроэнергетики.

Поэтому предложения Ассоциации по защите прав потребителей энергоресурсов об объединяющей информационной площадке по всем вопросам доступа к энергии стали важным шагом в развитии эффективного взаимодействия бизнеса, власти и потребителей энергии.

Оргкомитет сессии «Доступ к энергии», МФЭС:

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