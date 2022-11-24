Авиационный промышленный кластер Республики Башкортостан подтвердил соответствие федеральным требованиям и включен в федеральный реестр Министерства промышленности и торговли Российской Федерации.

В Авиационный промышленный кластер входит 10 промышленных предприятий. Среди них такие значимые предприятия региона, как «Уфимское научно-производственное предприятие «Молния» и «ОДК-Уфимское мотостроительное производственное объединение».

Участники кластера занимаются поставками специализированного оборудования и комплектующих для авиационной промышленности – деталей газотурбинных двигателей, узлов вертолетной техники, электрических систем зажигания для летальных аппаратов и др. При этом ассортимент производимой продукции не ограничивается исключительно продукцией авиационной отрасли: они также производят оборудование для нефтегазовой промышленности, металлообрабатывающие станки, а также различные комплектующие к ним.

Участниками кластера реализуется 2 совместных кластерных проекта по производству и разработке комплектующих для металлообрабатывающих станков и узлов и комплектующих для авиационной промышленности. Общий объем инвестиций на реализацию проектов в период 2022-2026 гг. составит более 242 млн рублей. Включение промышленного кластера в федеральный реестр позволит предприятиям-участникам пользоваться мерами государственной поддержки для реализации этих проектов на всех этапах жизненного цикла: от разработки продукции до внедрения в серию, в том числе в рамках запускаемого с 2023 года нового льготного режима работы промышленных кластеров,

– отметил представитель Минпромторга России.

Согласно программе развития Авиационного промышленного кластера Башкортостана, к 2026 году участники планируют достичь следующих показателей: объём промышленного производства – 125 млрд рублей, инвестиций в основной капитал – 3,4 млрд рублей, количество рабочих мест – 26 547 ед.

Справочно: с 2016 года Минпромторгом России в рамках постановления № 41 поддержано 16 совместных кластерных проектов на общую сумму 3,4 млрд рублей. На период с 2023 г. по 2025 г. в федеральном бюджете на реализацию данного механизма заложено 1,3 млрд рублей.