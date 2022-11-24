«Бамстроймеханизация» (входит в ГК 1520) забетонировала более половины постоянной обделки (сводов и стен) Керакского тоннеля. Открыть сооружение, которое станет самым длинным на Забайкальской железной дороге, планируется в 2024 году.

Специалисты ведут устройство гидроизоляции, устанавливают пространственные армокаркасы. Следующий этап – армирование и укладка бетона в основание тоннеля. На готовых участках устанавливают необходимые конструкции и оборудование. Параллельно этим работам начато бурение скважин водопонижения.

На подходах к тоннелю строители уже установили половину опор для контактной сети, прокладывают кабели связи, сигнализации, централизации и блокировки. В декабре планируется начать подвеску контактной сети тоннеля. На восточном и западном порталах тоннеля строят караульные здания военизированной охраны, табельную дистанции пути, гараж.

В июне 2022 года «Бамстроймеханизация» выполнила сбойку Кераского тоннеля.

Протяженность Керакского тоннеля составит 926 метров. Сооружение возводят рядом со старым – после 110 лет эксплуатации он не соответствует современным требованиям безопасности, поезда идут здесь со сниженной скоростью. Нечётный путь старого тоннеля негабаритный, электровозам приходится опускать токоприёмник. После открытия нового тоннеля скорость движения вырастет до установленной. За счет этого увеличится пропускная способность Забайкальской железной дороги.