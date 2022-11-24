Пропускная способность будущего терминала внутренних воздушных линий Международного аэропорта «Минеральные Воды» имени М.Ю. Лермонтова по итогам первого этапа составит 1000 пассажиров в час. Главгосэкспертиза выдала положительное заключение по итогам рассмотрения проектно-сметной документации объекта. Далее в рамках отдельного проекта планируется развитие аэровокзала с увеличением пропускной способности до 1800 пассажиров в час – уже к 2034 году.



Благодаря открытию нового аэровокзального комплекса можно будет запустить прямые рейсы из городов, откуда ранее в Минеральные воды никогда не летали самолеты. В администрации Минераловодского округа заявили, что это напрямую отразится на развитии внутреннего туризма, благоприятно скажется на экономике региона и поспособствует укреплению дружеских связей с другими регионами.



Также важно, что терминал впишется в окружающую застройку, в полной мере будет отвечать своему функциональному назначению и эстетическим требованиям, на что обратили внимание и в Главгосэкспертизе России.

«В проекте представлены интересные архитектурно-художественные решения, за счет которых новый терминал внутренних воздушных линий Минеральных вод будет иметь уникальный визуальный образ. Фасады здания представляют собой наружную ненесущую светопрозрачную конструкцию, которая обеспечит естественное освещение функциональных зон комплекса. Остекление выполнят из энергоэффективных низкоэмисионных материалов», – прокомментировала Лариса Бондарь, главный эксперт проекта Службы ГЭП Управления объектов транспортного и гидротехнического назначения Главгосэкспертизы России.

Общая площадь аэровокзального комплекса составит 28578,55 кв. м. В нем предусмотрены просторные залы ожидания и операционные зоны, несмотря на компактную объемно-планировочную схему здания.



Застройщик объекта – ООО «Кредитинвест». Генпроектировщик – ООО «Спектрум-Холдинг».



Фото: kartinkin.net