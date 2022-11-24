Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков провел ряд совещаний в Якутске. Обсуждались крупные промышленные и инфраструктурные проекты, реализуемые на территории Республики Саха (Якутия).

В частности, рассмотрены вопросы развития горнопромышленного кластера в Арктической зоне вокруг месторождения Кючус. Общий объем инвестиций в проекты освоения месторождений, создание объектов энергетики и инфраструктуры составит не менее 235 млрд рублей.

По словам Алексея Чекункова, перспективный кластер напрямую связан с развитием Северного морского пути. «Правительством принят План развития Северного морского пути, подготовленный нашим министерством. Объем перевозок по СМП через 3 года должен превысить 100 млн тонн, а к 2030 году - 200 млн тонн. Проекты, направленные на развитие кластеров месторождений, питают северный морской путь грузами и создают экспортную выручку для России. Все технологии для реализации комплексного подхода есть. Завершаем работу по юридическому и финансовому структурированию проекта. Будем выходить в Правительство с комплексным планом реализации. Надеюсь, к следующему ВЭФ все основные параметры будут утверждены», – сообщил глава Минвстокразвития по итогам совещания. Отметив, при этом, что такие проекты, как развитие Кючуского кластера, заслуживают статуса территории опережающего развития (ТОР). Прорабатываются решения, позволяющие распространить ТОР на всю территорию Дальнего Востока, что позволит инвесторам получать льготы в рамках этого преференциального режима значительно быстрее.

Инвестпланом развития кластера предусматривается строительство атомной станции малой мощности в районе поселка Усть-Куйга Усть-Янского района. Как отметил Глава Якутии Айсен Николаев, она станет «сердцем» кластера, обеспечит работу промышленных производств, позволит начать геологические изыскания по олову, золоторудным и угольным месторождениям, а также улучшит качество жизни людей. Объект заместит действующие дизельные электростанции и угольные котельные в населенных пунктах. Для обеспечения энергетической инфраструктуры также запланировано строительство 5 подстанций и 5 воздушных линий электропередач от атомной станции малой мощности до месторождений Кючус, Тирехтях, Депутатского и поселков Усть-Куйга и Депутатский.

Также планируется строительство подъездного пути от железнодорожной станции Нижний Бестях до грузового терминала, реконструкция речных портов Нижнеянск и Усть-Куйга, дноуглубление и объекты навигации на реке Яна, строительство автомобильных дорог.

В части обеспечения связью предусмотрено строительство волоконно-оптической линии связи до Усть-Янского района и реконструкция вышек сотовой связи на территории района. Благодаря реализации проекта в посёлке Усть-Куйга также планируется строительство ряда новых социальных объектов, а также жилых комплексов на 400 квартир.

Также в ходе совещаний обсуждался проект модернизации четырех нефтебаз «Саханефтегазсбыт», задействованных в обеспечении Северного завоза. Как отметил Айсен Николаев, это предприятие - ключевой участник северного завоза и крупнейший владелец емкостного парка для хранения топлива. У компании 19 нефтебаз, предприятие в 100 процентной государственной собственности. Более 80% емкостного парка построено в 60-80-е годы прошлого века. За такой длительный срок службы в крайне сложных климатических условиях резервуары получили большое количество дефектов.

«Серьезной проблемой является возможное создание угрозы вреда экологии, жизни и здоровья людей. Конечно, мы все помним какая страшная авария была у Норникеля, когда из-за утечки произошла практически экологическая катастрофа и Росприроднадзор оценил ущерб от аварии в 148 млрд рублей. И мы обязаны сделать все, чтобы предотвратить такую опасность в республике», - обозначил вопрос глава республики. По его словам, необходимо реконструировать четыре нефтебазы в Белой Горе, Жиганске, Усть-Куйге и Хандыге. На эти цели требуются инвестиции в размере 6,6 млрд руб.

По словам Алексея Чекункова, при реализации проекта может быть задействован механизм «Дальневосточной концессии», реализуемой Минвостокразвития России и Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики. Применение концессионного механизма позволяет ускорить создание инфраструктуры для новых предприятий и социальной сферы. Государство компенсирует инвесторам до 100% от сметной стоимости объекта инфраструктуры в течение не менее 10 лет после ввода объекта в эксплуатацию.