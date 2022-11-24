НОСТРОЙ намерен усилить борьбу с фальсификатом

Национальное объединение строителей (НОСТРОЙ) намерено усилить борьбу с фальсификатом в рамках работы Каталога импортозамещения. Об этом сообщил заместитель руководителя аппарата нацобъединения Павел Малахов.



Вся строительная продукция, включенная в Каталог импортозамещения, созданный НОСТРОЙ при поддержке Минстроя России, будет маркироваться знаком качества, который производитель может использовать как подтверждение своей надежности, сообщил он, выступая на дискуссионном клубе «Urban Space».

«Мы не собираемся делать какой-то орган сертификации, в данном случае мы хотим скорее бороться с фальсификатом, понимая проблематику, которая есть на строительном рынке», - сказал Павел Малахов.

Заместитель руководителя аппарата НОСТРОЙ отметил, что саморегулируемые организации (СРО), которые входят в нацобъединение, сами строительные компании несут ответственность за качество и безопасность объектов, которые они создают. «Чтобы достичь этого результата, у нас должно быть полное соответствие продукции, которая физически поступает на объект, тем параметрам, которые заявлены», - подчеркнул он.



Павел Малахов указал, что на строительном рынке имеются факты фальсификата строительных материалов и, чтобы его исключить, было принято решение о создании на базе НОСТРОЙ системы проверки с применением методов лабораторного контроля.

«В рамках проверок, которые прописаны в градкодексе и которые проводятся саморегулируемыми организациями, берутся пробы тех материалов, которые поступают от производителей, и отправляются для лабораторного контроля в аккредитованные лаборатории. И только в случае соответствия им будет присвоен знак качества», - уточнил представитель НОСТРОЙ.

Павел Малахов также сообщил, что для улучшения работы с Каталогом импортозамещения разрабатывается дополнительный сервис – «интерактивная карта». «Когда мы производителей, которые присутствуют в Каталоге, сможем наблюдать на территории страны и выстраивать с ними отношения напрямую», - добавил он.



Павел Малахов указал, что Каталог импортозамещения уже показал свою высокую эффективность. «На сегодняшний день - это высокоэффективный отраслевой инструмент по импортозамещению, тот ресурс, который появляется первой строчкой в любом поисковике», - сказал он.



Все вносимые в Каталог строительные материалы и оборудование подлежат прохождению экспертизы соответствия в Межведомственной рабочей группе при Минстрое России. В ее работе участвуют представители научного сообщества, эксперты профессиональных объединений и строительных компаний. Председатель рабочей группы — замглавы Минстроя России Сергей Музыченко, а заместитель председателя — президент Национального объединения строителей Антон Глушков.