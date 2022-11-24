Российский экологический оператор вложит 2,7 млрд рублей в строительство в Забайкальском крае трех мусоросортировочных предприятий общей мощностью 175 тыс. тонн в год. Об этом сообщает в среду пресс-служба РЭО.

"Между Забайкальским краем и концессионером (дочернее предприятие регионального оператора) подписана концессия по созданию перспективных объектов обращения с твердыми коммунальными отходами. Планируется строительство трех комплексов с сортировками мощностью 175 тыс. тонн в год, на двух из них расположатся объекты утилизации. РЭО вложит в объект 2,7 млрд рублей за счет выкупа облигационного займа, остальную сумму планируется предоставить через капитальный грант за счет средств дальневосточной концессии", - заявил глава РЭО Денис Буцаев, чьи слова приводятся в сообщении.

Предприятия построят в Читинском районе, Петровске-Забайкальском и Чернышевске до конца 2024 года. Их общая стоимость оценивается в 4,2 млрд рублей.

Реформа отрасли обращения с отходами началась в России 1 января 2019 года. Она призвана сделать обращение с мусором более цивилизованным, решить проблему с незаконными свалками и значительно сократить объемы вывозимых на полигоны отходов. Всего до 2030 года должны построить или реконструировать 868 предприятий обращения с отходами. Планируется отправлять на обработку или сортировку 100% бытовых отходов, 50% будут отправляться на захоронение. По состоянию на 1 мая 2022 года доля отходов, направленных на обработку (сортировку), составила 48,1%, направленных на утилизацию - 11,4%.