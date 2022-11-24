Региональный оператор "Сколково" открылся в Удмуртии

Технопарк высоких технологий «Нобель» стал региональным оператором Фонда «Сколково». Это упростит компаниям Удмуртской области процесс получения статуса резидента Фонда и откроет доступ ко всем механизмам поддержки института развития.

Технопарк «Нобель» был открыт в 2021 году. Это первый частный технопарк в Ижевске площадью более 12 тыс. квадратных метров для поддержки высокотехнологичных сфер бизнеса в регионе. На данный момент там создано более 500 рабочих мест. Резидентами стали уже 67 компаний, 15 – участники проекта «Сколково». Основная специализация технопарка – энергоэффективные технологии и ИТ.

Юрий Сапрыкин, вице-президент по региональному и международному развитию Фонда «Сколково»:

«Технопарк “Нобель” один из первых наших проектов по ревитализации – инициатором развития инновационной инфраструктуры в регионе выступил частный инвестор. Команда Технопарка проделала не простой путь для запуска и получения статуса регионального оператора “Сколково” - обучение, участие в мероприятиях, формирование сообщества стартапов вокруг себя и первые шаги по работе с образовательной и производственной средой, и сейчас получила необходимый задел для начала большого пути».

Для участников проекта «Сколково» предусмотрены налоговые и таможенные льготы, в том числе НДС, налог на прибыль и налог на имущество в размере 0%. Кроме того, резиденты получат доступ к методологии, практикам «Сколково» и менторскую помощь, в том числе для выхода на международные рынки и получения грантов.

Александр Кондратьев, исполнительный директор технопарка «Нобель»:

«Статус оператора Фонда “Сколково”, который получил наш технопарк, позволит Удмуртии увеличить количество технологических компаний в регионе и активно развивать инновационные проекты в рамках курса на ускоренное импортозамещение в России. Мы первые, кто в регионе на частной основе создает условия для взаимодействия резидентов, индустриального и бизнес-сообществ. У нас нет метрик перед государством, мы проводим работу для притяжения к нам новых компаний и стартапов. Этому будет способствовать в том числе улучшение инвестиционного климата и возможность продвижения продуктов под брендом “Сколково”. Также это будет содействовать дальнейшему экономическому росту в Удмуртской республике».

Первым статус участника «Сколково» при поддержке Технопарка «Нобель» получил проект «Инновационный комплекс для раздельного сбора, транспортирования и переработки отходов “Контур”». Он предполагает разработку линейки навесного оборудования для сбора, транспортировки и переработки отходов в рамках единой высокоэффективной технологии. Решение позволит компаниям сократить количество транспорта, оптимизировать логистику, а конечным потребителям — вести учет отходов и рационализировать расходы по их вывозу.

Еще один проект RusPriority – система обработки, хранения, контроля и использования информации о доступе в бизнес-залы аэропортов. Она успешно заменила зарубежную программу лояльности Priority Pass. Благодаря применению интеллектуального анализа данных и аппаратной системе, что позволило в кратчайшие сроки охватить более 60 ключевых бизнес залов, которые генерируют более 75% трафика в России.

В общей сложности из более 3300 резидентов «Сколково» региональную прописку имеют более 1500 компаний. В 2021 году их выручка показала рост более чем в два раза к предыдущему году – 38,4 млрд рублей против 18,4 млрд рублей в 2020 году.

«Сколково» – крупнейший инновационный центр России – играет весомую роль в укреплении фундамента национальной экономики. Стартапы, развивающие бизнес при поддержке «Сколково», поставляют отечественную высокотехнологичную продукцию для промышленности, медицины, транспорта, сферы информационных технологий и многих других. В числе резидентов «Сколково», получивших известность не только в России, но и за ее пределами: ExoAtlet, Биорг, РапидБио, Моторика, Uchi.ru, Якласс, VisionLabs, Вокорд, С-Инновации, Гепатера, ЦРТ Инновации, Спутникс и многие другие. Сколковская экосистема – это сумма профильных клиентоориентированных сервисов для инновационных отраслей: от акселерации и программ поддержки частных инвесторов и университетских стартапов до зарубежного патентования и таможенного оформления экспорта/импорта. Технопарк «Сколково» является крупнейшим в Восточной Европе. Научное сердце «Сколково» – Университет Сколтех – в 2021 году повторно вошел в число лучших молодых университетов мира по версии рейтинга Nature Index, заняв 65-е место, и впервые попал на 35 место в рейтинге по физике.

В 2021 году выручка резидентов «Сколково» увеличилась почти на 55% по сравнению с 2020 годом и составила 247,8 млрд рублей. На 1 мая 2022 число стартапов-резидентов «Сколково» превысило 3300. Количество рабочих мест в экосистеме стремительно приближается к 70 тысячам.