Один из крупнейших производителей современных систем управления движением поездов столичная компания «ЭЛТЕЗА» внедряет на своем производстве российскую систему автоматизированного проектирования «КОМПАС-3D». Она представлена в московском реестре промышленных IT-решений «Банк технологий». Об этом сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики столицы, входящего в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений, Владислав Овчинский.

В процессе разработки нового оборудования специалисты «ЭЛТЕЗЫ» используют 3D-моделирование. Применение отечественного программного обеспечения позволит создавать цифровую модель изделия и в автоматизированном режиме формировать конструкторскую документацию, необходимую для его изготовления. При этом полученные модели, чертежи и спецификации будут соответствовать российским стандартам.

«Переход на отечественную систему автоматизированного проектирования поможет предприятию обеспечить независимость информационной инфраструктуры и сохранить устойчивость производства. Система разработана российской компанией и представлена в столичном реестре «Банк технологий». Мы запустили этот ресурс в 2020 году, чтобы московские компании могли найти партнеров для модернизации и развития своих производственных мощностей. Сегодня в реестре представлено свыше 240 отечественных технологических решений, которые также позволяют предприятиям столицы быстро решать вопросы, связанные с поиском альтернативных поставщиков ПО», – рассказал Владислав Овчинский.

Система «КОМПАС-3D», разработанная российской компанией АСКОН, применяется для трехмерного проектирования изделий в различных отраслях промышленности, в том числе авиа- и машиностроении.

Современная версия программного продукта обладает развитыми возможностями 3D-моделирования, а также поддерживает прямое редактирование геометрии и обмен данными с другими CAD-системами. В основе разработки лежит геометрическое ядро собственного производства, что гарантирует ее независимость от иностранных программных компонентов.

Вместе с базовым пакетом трехмерного проектирования конструкторы смогут использовать электронные справочники стандартных изделий, которые содержат готовые трехмерные модели деталей, узлов, крепежа и других конструктивных элементов. Кроме того, специализированные приложения «КОМПАС-3D» используются для проектирования валов и механических передач, пружин, сварных швов, кабелей и жгутов, штампов и пресс-форм. Их применение позволит заметно ускорить цикл конструкторской подготовки производства.

«Российские разработчики зачастую сталкиваются с необходимостью возможной интеграции своих решений с другими. Крупные иностранные вендоры действуют по другому принципу – делают так, чтобы переход на сторонние решения был сложен, это касается и интеграции продуктов. Поэтому неоспоримый плюс российского софта – он более дружелюбен во всех отношениях», – отметил заместитель генерального директора компании «ЭЛТЕЗА» Алексей Сошников.