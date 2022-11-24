Строительство предприятия по выращиванию искусственных алмазов в Архангельске начнется в 2022 году и завершится в 2024 году, сообщили в среду ТАСС в пресс-службе научно-образовательного центра (НОЦ) "Российская Арктика". Здесь будут создаваться монокристаллические пластины с уникальными сенсорными свойствами.

"Строительство нового предприятия начнется уже в этом году, а окончание намечено на 2024 год. Кроме основной промышленной части, предполагается создать большое пространство для размещения вспомогательных производств. Это будет высокотехнологичное предприятие по выращиванию искусственных алмазов и созданию на их основе монокристаллических пластин с уникальными сенсорными свойствами", - сказали в пресс-службе.

Проект - пример эффективного взаимодействия НОЦ с индустриальными партнерами, в данном случае с алмазодобывающей компанией "АГД Даймондс". Как пояснил ТАСС научный руководитель НОЦ Марат Есеев, на сегодняшний день выделена площадка и закончено проектирование производственного комплекса площадью 2 тыс. кв. м. "Которое позволит производить 10 тыс. карат синтетических алмазов в год", - сказал он.

В Северном Арктическом федеральном университете (САФУ) в рамках проекта открыта лаборатория, где изучают монокристаллические алмазные пластины с различными дефектами, в том числе так называемые энви-центры (NV-центры). Это структуры, которые находятся внутри алмаза, и их можно использовать в различных квантовых технологиях, таких как квантовый гироскоп, магнитометры, устройства для навигации, которые будут очень перспективны в будущем. Для изготовления монокристаллических алмазных пластин с энви-центрами необходимо проводить контроль, учитывать, сколько нужно энви-центров в пластине, сколько их появилось и сколько нужно еще создать.

Кадры для новых производств

Как отметил начальник управления перспективного развития "АГД Даймондс" Игорь Рыжов, в рамках НОЦ есть возможность привлечь институты других регионов, в том числе и для подготовки кадров для новых производств. "Для того, чтобы успешно двигаться в этом направлении, мы подтянули сюда ведущие институты страны - Москвы, Санкт-Петербурга, Сибирского отделения РАН. В этой связке мы пытаемся создать то, что называется научно-академической средой, в которой бы стали развиваться молодые ученые, рождаться новые идеи и так далее ", - приводит пресс-служба его слова.

Рыжов добавил, что молодые ученые и студенты могут обращаться в НОЦ с идеями, как можно использовать свойства алмазных пластин, которые будут выпускаться. "Если у кого-то есть идеи, как использовать уникальные сенсорные свойства этих алмазных пластин, мы готовы их поддержать и создать условия для того, чтобы команды, которые возьмутся за что-то, могли бы свою идею реализовать, если они проходят нашу систему оценки", - добавил он.

В декабре 2020 года правительство РФ поддержало создание НОЦ "Российская Арктика". В его работе участвуют Архангельская и Мурманская области, а также Ненецкий автономный округ. НОЦ нацелен на реализацию новых технологических проектов, внедрение новых материалов и технологий, а также проведение исследований, обеспечивающих конкурентоспособность и мировой уровень исследований и разработок. Кроме того, в задачи центра входит подготовка кадров для решения крупных научно-технологических задач региона в интересах промышленности и экономики российской Арктики.

"АГД Даймондс" (прежнее название "Архангельскгеолдобыча") - одна из старейших на Европейском Севере России компаний по поискам, разведке, добыче и переработке полезных ископаемых, основана в 1931 году. Компания разрабатывает одно из двух месторождений алмазов в Европе - месторождение им. В. Гриба в Мезенском районе Архангельской области.