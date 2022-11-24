В рамках XI Международного форума территорий развития и инвестиций «ИнПарк-2022» представители Минпромторга России рассказали об актуальных направлениях развития индустриальных парков и технопарков в России и ключевых изменениях законодательства.

Форум «ИнПарк» ежегодно проводится Правительством Новосибирской области и Агентством инвестиционного развития Новосибирской области совместно с Минпромторгом России и включает несколько тематических блоков, связанных с перспективами развития промышленности и привлечения инвестиций, новыми подходами к созданию и развитию инвестиционных площадок, а также актуальными вопросами развития промышленной инфраструктуры для инвесторов.

В рамках форума состоялось пленарное заседание, в ходе которого представитель Минпромторга России рассказал об основных трендах развития индустриальных парков и промышленных технопарков в России, актуальных вопросах их развития и инициативах по совершенствованию законодательства и мер государственной поддержки.

На прошлой неделе по инициативе Минпромторга России были внесены изменения в законодательство, регулирующее предоставление мер господдержки, благодаря которым будут существенно расширены возможности компенсации затрат на создание как частных, так и государственных парков. С этим предложением выступили участники форума «ИнПарк» в 2021 году. Мы продолжаем работу с отраслью и открыты к новым предложениям,

– сообщил директор Департамента региональной промышленной политики и проектного управления Минпромторга России Иван Куликов.

Также представитель Минпромторга России рассказал о новых возможностях поддержки парков, которые появились в 2022 году, в частности, о новом специализированном отраслевом механизме поддержки промышленных технопарков в сфере электронной промышленности. Данный механизм предусматривает предоставление субсидий регионам в размере до 900 млн руб. на софинансирование затрат на проектирование, строительство и оснащение промышленного технопарка необходимым оборудованием.

Ещё одним важным нововведением, о котором было рассказано в рамках заседания, стало закрепление полномочий по поддержке технопарков в сфере высоких технологий за Минпромторгом России. Поддержка таких проектов начнётся с 2023 года.

Представитель Минпромторга России отметил, что количество парков в российских регионах ежегодно растет, что говорит о росте спроса на подобную инфраструктуру. По итогам 2022 года ожидается, что общее количество парков увеличится с 396 до 420. Растет также спрос на различные механизмы поддержки: по итогам 2021 года федеральными мерами воспользовались более 30 парков, в 2022 году ожидается сохранение данной тенденции.

Также, на пленарном заседании Министр экономического развития Новосибирской области Лев Решетников рассказал о новых проектах в регионе.

В Правительстве Новосибирской области сейчас прорабатывается проект частного технопарка в сфере электронной промышленности. Он предусматривает создание крупнейшего за Уралом центра микроэлектроники для организаций, развития и деятельности проектов в сфере радиоэлектроники. Кроме того, на территории области создаётся один из восьми пилотных экопромышленных парков, резидентами которых станут предприятия по переработке отходов. Планируемый объем инвестиций в проект составит 1 012 млн рублей,

– отметил он.

В своем выступлении генеральный директор Агентства инвестиционного развития Новосибирской области Александр Зырянов отметил, что форум «ИнПарк» родился в Новосибирске, когда отрасль парковых проектов только набирала обороты.

Сегодня государство активно поддерживает данную сферу – ежегодно расширяется перечень мер господдержки, растет количество парков. В этом году мы видим новую для форума тенденцию – участников интересует развитие высокотехнологичного бизнеса на площадках парковых проектов. Например, на форуме мы подписали соглашение о создании «Фабрики научного кино» в Технопарке новосибирского Академгородка. Такая фабрика станет своего рода Центром коллективного пользования для компаний, работающих в сфере медиа и киноиндустрии. Кроме того, на форуме ежегодно участники озвучивают предложения по достраиванию мер господдержки, многие из которых затем находят отражение в реальных постановлениях,

– сказал он.

В завершающий день форума 25 ноября пройдет очная защита проектов участников методической программы Минпромторга России «Лидеры развития инфраструктуры». В ней примут участие региональные управленческие команды из 30 регионов.