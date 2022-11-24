В новых регионах России установят более 220 модульных котельных

Порядка 220 модульных котельных планируется установить к декабрю в новых регионах России для обеспечения отопления тех населенных пунктов, где затруднена подготовка к зиме, сообщил в четверг министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин на заседании правительства РФ.

"Для городов и населенных пунктов, где подготовительные работы затруднены и восстановление источников теплоснабжения требует значительного количества времени, обеспечиваем подключение через блочно-модульные котельные. Всего до конца года будет смонтирована 221 единица, к декабрю эту работу закончим", - сказал Файзуллин.

По словам министра, работа по обследованию на территориях продолжается, выявляются и готовятся новые объекты, в этом плане подготовка будет продолжаться весь этот период.

Также Файзуллин добавил, что в новых регионах сформированы аварийно-технические запасы и на сегодня резерв и рабочей силы, и материальной сформирован в достаточном количестве для оперативного решения всех вопросов и проведения работ.

Более 38 тыс. специалистов участвует в строительстве и восстановлении только в Мариуполе, отметил глава Минстроя.

С 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях прошли референдумы по вопросу вхождения в состав России. Подавляющее большинство их жителей высказались за такой шаг. 30 сентября президент РФ Владимир Путин и главы указанных регионов подписали договоры об их присоединении к России.