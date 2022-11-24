Заместитель Председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко в Координационном центре провёл собрание учредителей и заседание наблюдательного совета АНО «Цифровая экономика».

На нём определили направления деятельности, которые соответствуют новым вызовам и решают задачи государства и бизнеса.

«В текущей ситуации, когда Президентом поставлена задача по достижению технологического суверенитета, основным результатом работы АНО “Цифровая экономика”, а также её партнёров должно стать создание единой платформы и экосистемы цифровой трансформации ключевых отраслей экономики – промышленности, транспорта, здравоохранения и других. Для этого необходимо развивать регуляторное направление и аналитику и, что важно, принимать участие в работе индустриальных центров компетенций, созданных по поручению Председателя Правительства. Это позволит усилить экспертизу проектов и даст импульс отечественной цифровой экономике для достижения технологического суверенитета и экономической безопасности», – отметил Дмитрий Чернышенко.

Дмитрий Чернышенко также поручил АНО проработать модель привлечения разработчиков на «ГосТех», чтобы была возможность инвестировать средства в разработку сервисов, получать доступ к необходимым данным государства и зарабатывать.

Важность развития и усиления аналитического направления на базе АНО «Цифровая экономика» отметил Министр цифрового развития России Максут Шадаев. По его словам, для отрасли важно иметь такой сильный внутренний инструмент аналитики, который может качественно, оперативно, с мощной экспертизой оценивать различные показатели цифровой экономики.

«Приоритетным направлением сотрудничества Минэкономразвития России и АНО “Цифровая экономика” является снятие регуляторных ограничений для ускоренного проникновения цифровых решений в экономику. Партнёрство с таким центром компетенций позволит нам вовлечь отраслевых экспертов и бизнес-сообщество в реализацию федерального проекта “Нормативное регулирование цифровой среды” и ускорить запуск востребованных экспериментальных правовых режимов, а также в развитие искусственного интеллекта. Это содействует достижению технологического суверенитета страны – задачи, поставленной Президентом», – отметил заместитель Министра экономического развития Максим Колесников.

Генеральный директор АНО «Цифровая экономика» Сергей Плуготаренко в свою очередь доложил, что за девять месяцев этого года совокупная оценка достижений ключевых показателей эффективности составила почти 75,5%. На следующий год они скорректированы с учётом запросов государства и текущей политической обстановки. Также планируется запустить семь новых направлений деятельности организации. Это мониторинг и сопровождение цифровой экономики, её регуляторный хаб, аналитическое направление, цифровая трансформация, создание платформы и экосистемы «Цифровая экономика», кадровый суверенитет и продвижение цифровой экономики.

«На платформе АНО “Цифровая экономика” получат развитие семь масштабных направлений. Это поддержка госинициатив, проектов наших учредителей, существенное расширение деятельности в области аналитики и регуляторики, ИТ-кадров, работа с регионами и ИТ-сообществом. АНО станет регуляторно-аналитическим хабом для ряда отраслей. Будет запущен ряд прорывных проектов уже в 2023 году», – отметил генеральный директор АНО «Цифровая экономика» Сергей Плуготаренко.

Напомним, 30 сентября по итогам голосования учредителей АНО «Цифровая экономика» на пост генерального директора АНО «Цифровая экономика» был единогласно избран Сергей Плуготаренко.